Mihai Daraban: Lemnul românesc n-ar trebui să părăsească țara decât sub formă de produse de mobilier

Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn au organizat miercuri, 28 septembrie, conferința „SMART GREEN INDUSTRY: Potențial verde pentru o industrie a viitorului”. Evenimentul a adus în prim plan realizările unei industrii vitale pentru România și, totodată, a identificat, împreună cu factorii de decizie instituționali, modalitățile cele mai propice pentru a transforma potențialul verde al pădurilor României în instrumente pentru o dezvoltare economică durabilă.

Energia bazată pe resursa de lemn reprezintă peste 60% din energia regenerabilă produsă în România, de peste 5 ori mai mult decât energia electrică produsă actual din surse eoliene și solare. Biomasa forestieră este o resursă esențială pentru securitatea energetică a României – 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu ajutorul său, în principal ca lemn de foc.

„CCIR este foarte deschisă la solicitările patronatelor de ramură pentru că sunt cele mai obiective și, totodată, sunt singurele care pot ridica problematici care se pot transforma în politici publice. Trebuie să ne îndreptăm atenția și, în același timp, să ne concentrăm eforturile în ceea ce privește promovarea sectoarelor economice cu valoare adăugată mare. Destinațiile lemnului din România ar trebui să fie două: energie și industria mobilei. Lemnul românesc n-ar trebui să părăsească țara decât sub formă de produse de mobilier, mese, scaune etc.. În niciun caz sub altă formă. Din păcate, și la ora actuală, în Portul Constanța, putem vedea transporturi de bușteni neprelucrați sau cherestea. Trebuie să lucrăm foarte mult pe această zonă de produse cu valoare adăugată mare, pentru că numai astfel vom putea echilibra balanța comercială cu materii prime, fie că vorbim de partea de masă lemnoasă, fie că vorbim de produse agricole. Dacă nu trecem la partea de procesare, nu vom putea reduce deficitul comercial”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

Dl. Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor a declarat: „Pădurile noastre trebuie să rămână sănătoase pentru a asigura pe termen lung această reziliență la schimbările climatice, pentru a asigura resursa de lemn pentru industrie și pentru cetățeni. Din aceste motive am construit o strategie forestieră care este pe masa ministerului, iar săptămâna acesta o avansăm în fața guvernului, care sperăm să asigure această sustenabilitate, reziliență și echilibru de care este atâta nevoie.”

„În prezent, domeniul pădurilor și industriile bazate pe resursa de lemn generează o cifră de afaceri anuală de 9,8 miliarde de euro, cu o pondere în PIB-ul României de 4,5% și exporturi în valoare de 3,5 miliarde de euro anual. Prin creșterea valorii adăugate și diversificarea produselor din lemn, prin promovarea utilizării lemnului în construcții și creșterea gradului de reciclare al lemnului, volumul și valoarea produselor din lemn pot fi dublate, așa cum s-a întâmplat și în perioada 2005-2020. Economia bazată pe păduri și resursa de lemn este un angajator atractiv, oferind locuri de muncă interesante, legate cu activități de cercetare, inovare și dezvoltare, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Aceste locuri de muncă dezvoltă capabilitățile lucrătorilor și managerilor din aceste domenii”, a susținut președintele asociației industriei lemnului – Prolemn, dl. Cătălin Tobescu.