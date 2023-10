Mii de oameni au sărit în ajutorul bărbatului jefuit în Grecia. În joc a intrat și presupusul hoț, tot român

face o anchetă online pentru a-l prinde pe hoț. Mii de oameni i-au sărit în ajutor după ce a anunțat că oferă o recompensă de o mie de euro celui care află cine este făptașul. Dar, în joc a intrat chiar și presupusul hoț, un alt român care a fost surprins de camerele de supraveghere.

Bărbatul era în vacanță cu familia în regiunea Sithonia, din Grecia. După prânz, s-a oprit la o tarabă de pe marginea drumului, iar în câteva secunde, a rămas fără portofel, fără acte și fără 2.000 de euro, conform observatornews.

„Am uitat portofelul pe masă. A oprit în spatele meu o mașină cu numere de Dolj, au coborât români din ea. Eu am plecat, am mers 4 kilometri. Din secvențele video se vede că domnul se apropie de masă, de cumpărat nu a cumpărat absolut nimic”, spune Ion, bărbatul jefuit.

1.000 de euro recompensă

Când s-a întors la masa, portofelul nu mai era. Ion a făcut plângere la poliția din Grecia, dar în același timp și-a început și propria anchetă. A făcut rost de imaginile surprinse de camerele de supraveghere și le-a postat pe rețelele de socializare, unde a anunțat că va oferi o recompense uriașă pentru cel care află cine este hoțul din imagini.

„1.000 de euro eu dau fără nicio problemă cui mă poate ajuta să găsesc actele măcar. Am permis din Germania pe care nu cred că îl pot recupera, am reședință în Cehia, plus buletin românesc, pașaport moldovenesc”, adaugă Ion.

Ce a scris în comentarii hoțul

Printre cei care au comentat a fost și presupusul hoț. „ Eu acum merg la poliție. Am vorbit și cu avocatul. Cu ce tupeu a pus el… Îl înțeleg, poate omului chiar i s-a întâmplat asta, dar cu ce motiv a pus el așa ceva”, comentează bărbatul din imagini. „Eu 99% sunt sigur că e el. Nu a fost nimeni după el acolo! Eu îmi mențin părerea că el ar fi”, crede Ion.

Foarte mulți români se întorc din vacanță fără portofel, telefon sau alte bunuri de valoare. „Am avut neplăcuta surpriză să constat că în spatele meu mi se umblă în rucsac. M-am întors și am surprins un bărbat și am zis… Băi, ce faci? În engleză am vorbit în primă fază, după care el mi-a răspuns în limba română”, povestește Lucian.

În cazul în care se pierde buletinul sau alte acte de identitate, trebuie anunțată poliția, iar apoi ambasada sau consulatul României. De aici se va primi un titlu de călătorie pentru întoarcerea în țară.

Totuși, poliția recomandă prevenția. „Să ne asigurăm ca bunurile noastre să nu fie lăsate nesupravegheate. Actele mașinii foarte important să le avem asupra noastră. Bunurile de valoare să le lăsăm în seiful din camera de hotel”, recomandă Laura Voicu, Poliția Română.

Atena, Salonic sau Halkidiki sunt zonele cele mai frecventate de hoţii de buzunare.