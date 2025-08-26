Militari români și din Republica Moldova au participat, în ultimele zile, la un antrenament comun desfășurat în poligonul Păiș, din apropiere de municipiul Sfântu Gheorghe (județul Covasna), a anunțat Ministerul Apărării Naționale. La exercițiu a luat parte un detașament din Batalionul 811 Infanterie „Dej”, alături de militari ai Armatei Republicii Moldova.

Cuprins

Ce rol a avut antrenamentul cu militari din Republica Moldova

Ce a spus Nicușor Dan despre sprijinirea Republicii Moldova

Programul de instruire a inclus exerciții tactice în teren, vizând perfecționarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor de executare a misiunilor.

Potrivit MApN, antrenamentele fac parte din cooperarea militară bilaterală România–Republica Moldova și urmăresc consolidarea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.

“În această perioadă, în poligonul Păiș, un detașament de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie ,,Dej” a desfășurat un program de instruire în comun cu militari din Republica Moldova.

Instruirea multinațională a dragonilor transilvani s-a materializat prin pregătirea și executarea exercițiilor de antrenament în teren, împreună cu militari din Republica Moldova, în scopul perfecționării tehnicilor, tacticilor și procedurilor de pregătire și executare a unei misiuni”, a transmis MApN.

Președintele Nicușor Dan marți că sprijinirea Ucrainei va continua, iar Republica Moldova și integrarea ei în Uniunea Europeană reprezintă unul dintre obiectivele principale pe care statul român le are în acest moment.

„Sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă, pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor. Pe partea de securitate, evident că România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră și, în felul, în sensul ăsta, trebuie să folosim formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor summit-ul București 9. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși. Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârșitul anului viitor, vor continua direcția europeană”, a adăugat Nicușor Dan.