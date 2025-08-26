(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”

Președintele Nicușor Dan a ținut un discurs, marți dimineața, la Palatul Cotroceni, în cadrul . Acesta este primul eveniment de acest gen pe care președintele îl susține, de la preluarea mandatului, cu diplomaţii români acreditați în diferite ţări ale lumii.

În discursul susținut, Nicușor Dan a punctat obiectivele pe care le are România, situația actuală în care se află statul român, dar și cele trei direcții pe care activitatea statului se va împărți.

Cuprins:

Președintele Nicușor Dan: „Statul român necesită o reformă”

Ce a mai declarat Nicușor Dan

Președintele României: „Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic cu termen finalul anului 2026”

a explicat la eveniment situația actuală cu care se confruntă țara noastră. Acesta a precizat că este bucuros că după reformă va exista o relansare a economiei.

„În plan intern, după cum știți, statul român necesită o reformă și imediat după reformă trebuie să relansăm economia și sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta. În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem. Războiul din Ucraina, o competiție globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse. Tehnologia devine tot mai importantă. Război hibrid, inclusiv în zona noastră de Europa. Și față de aceste schimbări, evident că diplomația trebuie să se adapteze și sunt convins că avem puterea să o facem. Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialoguri și cooperarea cu partenerii noștri internaționali. Acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a declarat președintele la

De asemenea, Nicușor Dan a mărturisit că sprijinirea Ucrainei va continua, iar Republica Moldova și integrarea ei în Uniunea Europeană reprezintă unul dintre obiectivele principale pe care statul român le are în acest moment.

„Sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă, pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor. Pe partea de securitate, evident că România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră și, în felul, în sensul ăsta, trebuie să folosim formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor summit-ul București 9. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși. Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârșitul anului viitor, vor continua direcția europeană”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României: „Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic cu termen finalul anului 2026”

În plus, președintele României a adus în discuție și faptul că aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) este un obiectiv care, până la finalul anului viitor, ar trebui să se realizeze.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient. Și vă invit să contribuiți la noua strategie națională de apărare pe care o vom finaliza în această toamnă. Așa cum am spus mai devreme, o componentă importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm. Dimensiunea economică, evident, apartenența noastră la Uniunea Europeană, unde trebuie să fim mai prezenți. Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflexie pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic cu termen finalul anului 2026. Și acela va fi momentul de la care economia României, după terminarea reformelor necesare, care se desfășoară în momentul ăsta, să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv și eu sunt optimist că vom reuși s-o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu o avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră”, a adăugat șeful statului.