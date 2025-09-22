Ministrul Apărării, , a anunțat, luni, la , că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar va intra în vigoare din 2026. Măsura are ca scop întinerirea și consolidarea rezervei Armatei României, în condițiile în care actuala rezervă este considerată „îmbătrânită”, după ce stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în 2007.

Cât timp va dura stagiul militar

Proiectul prevede modificarea legii privind pregătirea populației pentru apărare și instituirea unei noi forme de pregătire militară, destinată tinerilor, atât băieți, cât și fete. Aceștia vor putea opta pentru un stagiu de patru luni, la finalul căruia vor fi retribuiți și vor rămâne în rezerva Armatei României.

Moșteanu a subliniat că necesitatea proiectului vine din realitatea actuală a Armatei României:

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute.

Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită.

Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”, a explicat ministrul.

Cum vor putea avea concediu timp de 4 luni tinerii care vor face stagiul militar

Pentru ca tinerii care lucrează să poată participa la program, Ministerul Apărării pregătește amendamente care să prevadă un concediu special de patru luni acordat de angajatori.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță, e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus ministrul.

Întrebat dacă există șanse să fie reintrodus , Ionuț Moșteanu a respins această ipoteză:

„Orice se poate, dacă e voință politică, dar eu cred că nu e cazul. Armatele trebuie să fie de militari profesioniști, așa sunt armatele NATO. Apoi, de acolo, în funcție de societăți, unii au ales armata obligatorie, alții nu. Eu cred că la noi nu e cazul. Avem o armată de profesioniști ale căror efective trebuie să crească și vor crește gradual și avem acest nou instrument pentru a-și rește efectivele de voluntari.”

Ce spune Ionuț Moșteanu despre probabilitatea ca Rusia să atace un stat NATO

În contextul îngrijorărilor legate de războiul din Ucraina și de incidentele cu drone observate la granița de est, ministrul Apărării a transmis un mesaj de liniște populației:

„E mare diferență între posibil și probabil. E improbabil ca Rusia să atace un stat NATO și o spun cu toată tăria și toate informațiile. Îi înțeleg pe cetățeni că, văzând atâtea știri, mulți văd războiul de aproape de la balcon, cei din Tulcea văd drone căzând. Îi asigur pe toți românii, și eu trăiesc aici cu familia și copiii, e o țară sigură, nu avem de ce să ne facem griji, vom mai vedea știri, vor mai fi provocări”, a mai precizat Moșteanu.