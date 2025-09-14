Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut declarații, sâmbătă, cu privire la incidentul care a avut loc pe parcursul zilei, și anume: drona rusească care a fost interceptată în spațiul României.
Ionuț Moșteanu a oferit clarificări despre acest lucru, după ce populația României a fost alertată. Locuitorii orașului Tulcea au chiar avertizați prin intermediul unui mesaj RO-alert.
Ministrul a precizat că România are dreptul de a doborî dronele rusești ori de câte ori acestea intră în spațiul aerian al țării. Moșteanu a explicat și faptul că acest lucru a fost o amenințare din partea Rusiei, care „ne-a provocat” și care va continua să o mai facă.
Momentan normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot se află pe masa CSAT și urmează să fie aprobate. Astfel, ministrul Moșteanu a declarat că responsabilitatea de a decide îi revine ministrului sau unui împuternicit de pe lanțul de comandă.
Ionuț Moșteanu a mai spus că odată cu noua operațiune lansată, Eastern Sentry, capacitatea de apărare pe Flancul Estic a fost îmbunătățită. În plus, ministrul a declarat că, deși România este susținută de aliații săi, „e important să descurajăm și singuri astfel de provocări”.
În cursul zilei de sâmbătă, inclusiv Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut declarații cu privire la drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României.
„Astăzi, România a ridicat de la sol avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de circa 50 de minute”, a informat Zelenski.
„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.
Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, conform digi24.