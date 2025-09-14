B1 Inregistrari!
Ministrul Apărării: „Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian”

Elena Boruz
14 sept. 2025, 08:27
Ministrul Apărării: „Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR. Sursa foto: Captură video - USR / YouTube
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut declarații, sâmbătă, cu privire la incidentul care a avut loc pe parcursul zilei, și anume: drona rusească care a fost interceptată în spațiul României.

Ionuț Moșteanu a oferit clarificări despre acest lucru, după ce populația României a fost alertată. Locuitorii orașului Tulcea au chiar avertizați prin intermediul unui mesaj RO-alert.

Ministrul Apărării: „Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția”

Ministrul a precizat că România are dreptul de a doborî dronele rusești ori de câte ori acestea intră în spațiul aerian al țării. Moșteanu a explicat și faptul că acest lucru a fost o amenințare din partea Rusiei, care „ne-a provocat” și care va continua să o mai facă.

Momentan normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot se află pe masa CSAT și urmează să fie aprobate. Astfel, ministrul Moșteanu a declarat că responsabilitatea de a decide îi revine ministrului sau unui împuternicit de pe lanțul de comandă.

„Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.
Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost.
Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi.
Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.
Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar.
Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată”, a scris Ionuț Moșteanu pe rețelele de socializare.

Moșteanu: „Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare”

Ionuț Moșteanu a mai spus că odată cu noua operațiune lansată, Eastern Sentry, capacitatea de apărare pe Flancul Estic a fost îmbunătățită. În plus, ministrul a declarat că, deși România este susținută de aliații săi, „e important să descurajăm și singuri astfel de provocări”.

„Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare.
Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare”, se mai arată în postarea șefului Apărării.

Ce a declarat Zelenski despre drona rusească care a intrat în România

În cursul zilei de sâmbătă, inclusiv Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut declarații cu privire la drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României.

„Astăzi, România a ridicat de la sol avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de circa 50 de minute”, a informat Zelenski.

Cum suna mesajul RO-alert, primit de locuitorii din Tulcea

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, conform digi24.

