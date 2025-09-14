Ministrul Apărării, , a făcut declarații, sâmbătă, cu privire la care a avut loc pe parcursul zilei, și anume: drona rusească care a fost interceptată în spațiul României.

Ionuț Moșteanu a oferit clarificări despre acest lucru, după ce populația României a fost alertată. Locuitorii orașului Tulcea au chiar avertizați prin intermediul unui mesaj RO-alert.

Ministrul Apărării: „Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția”

Ministrul a precizat că România are dreptul de a doborî dronele rusești ori de câte ori acestea intră în spațiul aerian al țării. Moșteanu a explicat și faptul că acest lucru a fost o amenințare din partea Rusiei, care „ne-a provocat” și care va continua să o mai facă.

Momentan normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot se află pe masa CSAT și urmează să fie aprobate. Astfel, ministrul Moșteanu a declarat că responsabilitatea de a decide îi revine ministrului sau unui împuternicit de pe lanțul de comandă.

„Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.

Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost.

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi.

Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar.