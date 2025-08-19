Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seara, într-o postare pe Facebook că va fi înființat un atestat oficial pentru fizioterapia musculoscheletară, asemănător standardelor internaționale, pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților și pentru a eficientiza sistemul sanitar, relatează .

Cuprins:

Cum a decurs prima întâlnire cu specialiștii OMTRO

Care sunt beneficiile recunoașterii oficiale

Cum vor fi standardele medicale

Cum a decurs prima întâlnire cu specialiștii OMTRO

a avut o primă întâlnire cu reprezentanții Ortopedic Manual Therapy România, grup afiliat la IFOMPT și dedicat fizioterapiei manuale și musculoscheletare.

„Un adevăr simplu: pacienții din România merită să fie tratați la același standard ca oriunde în Europa”, a declarat Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul subliniază că lipsa recunoașterii oficiale a acestei specializări înseamnă resurse irosite și pierdute pentru o recuperare rapidă

Care sunt beneficiile recunoașterii oficiale

Ministrul Sănătății va institui și acredita un atestat național pentru fizioterapia musculoscheletară, care va aduce:

îngrijire mai bună și eficientă pentru pacienți

costuri reduse pentru sistemul sanitar

alinierea la standardele internaționale ale profesiei

Cum vor fi standardele medicale

„Am spus ferm și repet: sunt pentru ridicarea standardelor medicale la nivel de excelență. Este singura cale prin care putem construi un sistem corect și performant, în care pacientul să fie cu adevărat în centru”, a subliniat ministrul, potrivit sursei citate.

Acesta a adăugat că pacienții nu sunt singuri, iar care acționează cu bună credință vor avrea sprijinul Ministrului Sănătății.

