B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 21:30
Sursă Foto: Captură Video - digi24.ro
Cuprins
  1. De ce au ajuns avioane cisternă americane în România
  2. Câți militari au venit odată cu avioanele cisternă
  3. Ce rol au aeronavele americane ajunse în România

Trei avioane cisternă americane KC-135 Stratotanker au ajuns duminică, 15 martie, în România. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la Digi24 că aeronavele au sosit însoțite de militari, fără să precizeze numărul acestora. Potrivit oficialului, aceste desfășurări contribuie la creșterea capacității de apărare a României.

De ce au ajuns avioane cisternă americane în România

Trei avioane cisternă americane KC-135 Stratotanker au aterizat astăzi la baza aeriană de la Otopeni. Desfășurarea lor face parte din planul aprobat recent de Parlamentul României.

„Sunt în numărul celor aprobate săptămâna trecută de Parlament la propunerea președintelui României. Urmează în zilele următoare probabil să mai vină și altele în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului,” a transmis ministrul Apărării pentru sursa menționată.

Până acum, singurele aeronave de acest tip care au ajuns în România sunt cele trei care au aterizat duminică dimineață.

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu pentru aceste aeronave tip cisternă. Dacă decid să le ducă la Otopeni sau la Mihail Kogălniceanu este o decizie a partenerului american despre care nu avem noi niciun fel de informație, pur simplu decizia lor strategică. Ce pot să vă spun este că singurele aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață, aceste trei avioane cisternă”, a spus Radu Miruță.

Câți militari au venit odată cu avioanele cisternă

Cele trei avioane cisternă americane au sosit în România însoțite de militari care vor asigura operarea și gestionarea acestora.

„Ele vor fi gestionate de 400, 500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit un număr de militari asociați, cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea, vor veni militari asociați,” a declarat ministrul Apărării. Acesta a subliniat însă că nu știe exact câți militari sunt alocați unei singure aeronave de acest tip.

„Ce se întâmplă în aceste zile cu această tehnică pasivă de descurajare, o tehnică defensivă, crește capacitatea României de a se apăra și arată, reflectă în ochii altora o putere sporită în interiorul României”, a mai precizat Miruță.

Ce rol au aeronavele americane ajunse în România

Primele aeronave americane au ajuns astăzi în România, după ce autoritățile de la București au aprobat solicitarea Statelor Unite de a reloca trupe implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.

Trei avioane au aterizat la Baza 90 Transport Aerian din Capitală, unde urmează să fie realimentate. Ulterior, acestea vor decola către Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, de unde își vor începe misiunile.

Aeronavele sunt specializate în realimentarea în aer a avioanelor de luptă, precum F-15 Eagle, F-22 Raptor sau F-35 Lightning II, contribuind astfel la extinderea autonomiei și eficienței operațiunilor aeriene.

Tags:
Citește și...
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Primele trei avioane cisternă americane au ajuns în România. Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA au pornit războiul crezând că nu vor avea nevoie de aliați”
Eveniment
Primele trei avioane cisternă americane au ajuns în România. Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA au pornit războiul crezând că nu vor avea nevoie de aliați”
Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
Eveniment
Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
Eveniment
Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
Eveniment
Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
Eveniment
Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
Eveniment
Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Eveniment
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
Eveniment
Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
Ultima oră
21:01 - Sorin Grindeanu: „Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”
20:37 - Mielul de Paște, tot mai rar pe listele de cumpărături. Ce se întâmplă cu prețurile în acest an
20:00 - Controverse uriașe după apariția unei noi cărți despre prințul Harry: „O conspirație aberantă”
19:24 - Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
18:33 - Situație alarmantă pe Nistru! Unda de poluare cu petrol avansează, iar Chișinăul declară stare de alertă
17:43 - Primele trei avioane cisternă americane au ajuns în România. Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA au pornit războiul crezând că nu vor avea nevoie de aliați”
17:10 - O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”
16:51 - Papa Leon intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul transmis liderilor lumii: „Încetați focul!”
16:26 - Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
15:47 - Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica