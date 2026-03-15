Trei avioane cisternă americane KC-135 Stratotanker au ajuns duminică, 15 martie, în România. , Radu Miruță, a declarat la Digi24 că aeronavele au sosit însoțite de militari, fără să precizeze numărul acestora. Potrivit oficialului, aceste desfășurări contribuie la creșterea capacității de apărare a României.

De ce au ajuns avioane cisternă americane în România

Trei avioane cisternă americane KC-135 Stratotanker . Desfășurarea lor face parte din planul aprobat recent de Parlamentul României.

„Sunt în numărul celor aprobate săptămâna trecută de Parlament la propunerea președintelui României. Urmează în zilele următoare probabil să mai vină și altele în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului,” a transmis ministrul Apărării pentru sursa menționată.

Până acum, singurele aeronave de acest tip care au ajuns în România sunt cele trei care au aterizat duminică dimineață.

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu pentru aceste aeronave tip cisternă. Dacă decid să le ducă la Otopeni sau la Mihail Kogălniceanu este o decizie a partenerului american despre care nu avem noi niciun fel de informație, pur simplu decizia lor strategică. Ce pot să vă spun este că singurele aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață, aceste trei avioane cisternă”, a spus Radu Miruță.

Câți militari au venit odată cu avioanele cisternă

Cele trei avioane cisternă americane au sosit în România însoțite de militari care vor asigura operarea și gestionarea acestora.

„Ele vor fi gestionate de 400, 500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit un număr de militari asociați, cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea, vor veni militari asociați,” a declarat ministrul Apărării. Acesta a subliniat însă că nu știe exact câți militari sunt alocați unei singure aeronave de acest tip.

„Ce se întâmplă în aceste zile cu această tehnică pasivă de descurajare, o tehnică defensivă, crește capacitatea României de a se apăra și arată, reflectă în ochii altora o putere sporită în interiorul României”, a mai precizat Miruță.

Ce rol au aeronavele americane ajunse în România

Primele aeronave americane au ajuns astăzi în România, după ce autoritățile de la București au aprobat solicitarea Statelor Unite de a reloca trupe implicate în operațiuni din .

Trei avioane au aterizat la Baza 90 Transport Aerian din Capitală, unde urmează să fie realimentate. Ulterior, acestea vor decola către , de unde își vor începe misiunile.

Aeronavele sunt specializate în realimentarea în aer a avioanelor de luptă, precum F-15 Eagle, F-22 Raptor sau F-35 Lightning II, contribuind astfel la extinderea autonomiei și eficienței operațiunilor aeriene.