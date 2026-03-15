Într-un apel ferm la pace, al XIV-lea le-a cerut duminică liderilor implicați în conflictul din Iran să oprească focul. Apelul vizează violențele din Orientul Mijlociu, unde pontiful a cerut să se deschidă calea dialogului.

Ce a transmis Papa Leon al XIV-lea în apelul său pentru pace

Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică, 15 martie, un apel puternic către liderii implicați în conflict. „În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bună credință, fac apel la cei responsabili de acest conflict”, a spus acesta, notează .

Mesajul său a fost clar: „Încetați focul, pentru ca, astfel, căile dialogului să poată fi redeschise. Violența nu poate duce niciodată la justiția, stabilitatea și pacea pe care oamenii le așteaptă.”

Deși nu a menționat direct Statele Unite sau Israelul, a făcut referire la atacurile devastatoare care au lovit infrastructura civilă. Printre acestea se numără și bombardarea unei școli din orașul Minab, din sudul Iranului. În urma atacului cu rachete din primele zile ale războiului, peste 165 de persoane și-au pierdut viața, multe dintre ele fiind copii.

Tragedia a fost evidențiată și de Vatican. În ziarul oficial a fost publicată o fotografie aeriană a gropii comune săpate pentru tinerele victime. Imaginea a apărut sub titlul „Fața războiului”.

Pontiful a transmis că este alături de familiile celor uciși în atacurile care au vizat școli, spitale și centre rezidențiale. Totodată, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de consecințele războiului asupra populației civile. Mai mult, Papa Leon a atras atenția asupra situației din Liban. Organizațiile umanitare avertizează că violențele ar putea declanșa o criză umanitară majoră.

De ce urmărește Vaticanul cu atenție situația creștinilor din Liban

Pentru Vatican, situația comunităților creștine din sudul Libanului este deosebit de sensibilă. De-a lungul timpului, acestea au reprezentat un adevărat bastion al creștinilor într-o regiune dominată majoritar de populație musulmană.

În cele două săptămâni de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Israel, Papa Leon al XIV-lea a adoptat un ton rezervat. și-a limitat intervențiile la apeluri pentru diplomație, dialog și încetarea violențelor. Atitudinea sa pare să reflecte dorința Vaticanului de a evita implicarea directă într-o confruntare politică, mai ales în raport cu administrația președintelui american.

Pontiful nu a menționat public nici Statele Unite, nici Israelul, o poziție care se înscrie în tradiția diplomatică de neutralitate a Sfântului Scaun. Totuși, mesajele sale au conținut aluzii puternice la responsabilitatea morală a liderilor implicați în conflicte.

Într-un discurs rostit vineri, în fața unor preoți aflați la Vatican pentru un curs despre sacramentul spovezii, Papa a vorbit despre rolul acestei taine. Acesta a descris spovada drept „un atelier care restabilește unitatea și pacea”.