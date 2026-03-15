B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Papa Leon intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul transmis liderilor lumii: „Încetați focul!"

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 16:51
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce a transmis Papa Leon al XIV-lea în apelul său pentru pace
  2. De ce urmărește Vaticanul cu atenție situația creștinilor din Liban

Într-un apel ferm la pace, Papa Leon al XIV-lea le-a cerut duminică liderilor implicați în conflictul din Iran să oprească focul. Apelul vizează violențele din Orientul Mijlociu, unde pontiful a cerut să se deschidă calea dialogului.

Ce a transmis Papa Leon al XIV-lea în apelul său pentru pace

Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică, 15 martie, un apel puternic către liderii implicați în conflict. „În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bună credință, fac apel la cei responsabili de acest conflict”, a spus acesta, notează Associated Press.

Mesajul său a fost clar: „Încetați focul, pentru ca, astfel, căile dialogului să poată fi redeschise. Violența nu poate duce niciodată la justiția, stabilitatea și pacea pe care oamenii le așteaptă.”

Deși nu a menționat direct Statele Unite sau Israelul, a făcut referire la atacurile devastatoare care au lovit infrastructura civilă. Printre acestea se numără și bombardarea unei școli din orașul Minab, din sudul Iranului. În urma atacului cu rachete din primele zile ale războiului, peste 165 de persoane și-au pierdut viața, multe dintre ele fiind copii.

Tragedia a fost evidențiată și de Vatican. În ziarul oficial L’Osservatore Romano a fost publicată o fotografie aeriană a gropii comune săpate pentru tinerele victime. Imaginea a apărut sub titlul „Fața războiului”.

Pontiful a transmis că este alături de familiile celor uciși în atacurile care au vizat școli, spitale și centre rezidențiale. Totodată, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de consecințele războiului asupra populației civile. Mai mult, Papa Leon a atras atenția asupra situației din Liban. Organizațiile umanitare avertizează că violențele ar putea declanșa o criză umanitară majoră.

De ce urmărește Vaticanul cu atenție situația creștinilor din Liban

Pentru Vatican, situația comunităților creștine din sudul Libanului este deosebit de sensibilă. De-a lungul timpului, acestea au reprezentat un adevărat bastion al creștinilor într-o regiune dominată majoritar de populație musulmană.

În cele două săptămâni de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Israel, Papa Leon al XIV-lea a adoptat un ton rezervat. Pontiful și-a limitat intervențiile la apeluri pentru diplomație, dialog și încetarea violențelor. Atitudinea sa pare să reflecte dorința Vaticanului de a evita implicarea directă într-o confruntare politică, mai ales în raport cu administrația președintelui american.

Pontiful nu a menționat public nici Statele Unite, nici Israelul, o poziție care se înscrie în tradiția diplomatică de neutralitate a Sfântului Scaun. Totuși, mesajele sale au conținut aluzii puternice la responsabilitatea morală a liderilor implicați în conflicte.

Într-un discurs rostit vineri, în fața unor preoți aflați la Vatican pentru un curs despre sacramentul spovezii, Papa a vorbit despre rolul acestei taine. Acesta a descris spovada drept „un atelier care restabilește unitatea și pacea”.

Tags:
Citește și...
Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
Externe
Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Externe
Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Externe
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Externe
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Externe
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Externe
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Externe
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Externe
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Externe
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Externe
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Ultima oră
17:10 - O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”
16:26 - Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
15:47 - Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
15:16 - Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
14:35 - Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
13:49 - Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
13:16 - Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
12:35 - Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
12:04 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)