În încercarea de a-și întări apărarea în fața amenințării rusești, Germania a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea serviciului militar voluntar. Dacă numărul de voluntari care se vor înrola nu va coincide cu cel proprus, țara ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

De câți soldați mai are nevoie armata germană

Proiectul va ajunge în Bundestag, unde, cel mai probabil, va fi dezbătut în detaliu şi ar putea înregistra unele modificări. În ceea ce privește revenirea la serviciul militar obligatoriu, aşa cum au cerut politicieni din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului , aceasta nu a fost aprobată, potrivit DPA, citat de .

NATO consideră că Germania are nevoie de o armată de aproximativ 260.000 soldaţi pentru a se opune unui posibil viitor atac, de exemplu dinspre Rusia. Ținând cont de numărul actual de activi din Germania, armata țării ar mai avea nevoie de încă 80.000.

„Situaţia de securitate internaţională, mai ales postura agresivă a Rusiei, face acest lucru necesar”, a declarat Boris Pistorius, ministrul apărării din Germania.

Noul serviciu militar ar urma să ofere pregătire de bază unui număr mai mare de rezervişti. Pentru început, se dorește înrolarea a 15.000 de noi recruți și introduce evaluări medicale obligatorii, începând din 2027.

În cazul în care aceste cifre nu sunt atinse, Guvernul ar putea lua în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu, relatează Observator News.

Ultimul program de serviciu militar obligatoriu al Germaniei s-a încheiat în 2011.