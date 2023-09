Ministrul Finanțelor Marcel Boloș nu exclude și alte taxe față de cele anunțate până acum. Documentul cu toate măsurile fiscal bugetare care ar urma să fie luate

Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat că nu exclude posibilitatea să mai fie nevoie și de alte măsuri fiscale față de cele anunțate până acum. Este vorba despre măsurile anunțate în proiectul pe care Guvernul vrea să și-l asume în Parlament, dacă deficitul bugetar nu va fi ținut sub control, informează site-ul .

„Încercăm în această etapă ca să vedem impactul bugetar al măsurilor pe care le-am afişat şi, sigur acestea fiind agreate în coaliţie, în funcţie de cum va evolua partea de sustenabilitate financiară a României, vom mai ajusta aceste măsuri, dacă va fi cazul.(…) Am spus că, dacă avem o colectare corespunzătoare şi avem o cheltuire a banilor responsabile, este posibil, fie să ţinem sub control deficitul bugetar şi să se vadă că am intrat într-o zonă de sustenabilitate şi de stabilitate pentru deficitul bugetar, fie vedem la momentul respectiv ce tipuri de măsuri vom mai putea lua, dar este prematur să ne pronunţăm”, a declarat ministrul Finanțelor.

S-a încercat o abordare care să protejeze populaţia”

Boloș a fost întrebat și de unde vor veni bani la buget din măsurile anunțate. Ministrul a spus că este vorba de 22 de miliarde de lei și a precizat faptul că s-a renunțat la unele măsuri și s-a încercat „să avem

Ministerul Finanţelor a publicat, marţi, pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Actul normativ va introduce, începând de anul viitor, un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro şi care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

„Se instituie un impozit minim pe cifra de afaceri pentru întărirea disciplinei fiscale care să asigure o contribuţie minimă datorată de un contribuabil plătitor de impozit pe profit pentru situaţia în care impozitul pe profit, determinat pe baza prevederilor generale ale titlului II din Codul fiscal, este mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Acesta se datorează, în situaţia în care contribuabilul înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri. Regulile sunt stabilite şi pentru cazul în care rezultatul fiscal cumulat la sfârşitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscală sau profit impozabil dar nu datorează impozit pe profit deoarece se află în perioada de recuperare a pierderii fiscale”, scrie în documentul citat.