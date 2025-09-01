B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției

Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției

Elena Boruz
01 sept. 2025, 22:49
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției. Sursa foto: Radu Marinescu / Facebook

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a făcut declarații cu privire la posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să își dea demisia. Ministrul consideră că nu ar fi vorba despre o ipoteză de demisie.

Cuprins:

  • Ce a declarat Radu Marinescu
  • Ilie Bolojan își menține părerea: „De marți să vă căutați un alt premier”

Ce a declarat Radu Marinescu

Ministrul Justiției a susținut faptul că nu crede că Bolojan va renunța la funcția de prim-ministru al României. De asemenea, acesta a afirmat că „fiecare apreciază asupra parcursului său profesional”.

„Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”, a susţinut Radu Marinescu, conform Digi24.

Ilie Bolojan își menține părerea: „De marți să vă căutați un alt premier”

Ilie Bolojan nu s-a răzgândit și ar dori în continuare să își dea demisia, susțin surse pentru Digi24. Potrivit acestora, premierul a anunțat în cadrul ședinței PNL, care a avut loc luni, că va părăsi poziția pe care o ocupă acum.

„De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, conform surselor pentru digi24. Anunțul lui a venit în contextul în care tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă.

Potrivit acelorași surse, președintele Nicușor Dan îi va întâlni, marți, pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Politică
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Politică
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Politică
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Lia Olguța Vasilescu (PSD): A apărut o stare de tensiune în coaliție. Nu înțeleg graba lui Bolojan cu reforma în administrația locală, oricum disponibilizări se pot face doar de la 1 ianuarie (VIDEO)
Politică
Lia Olguța Vasilescu (PSD): A apărut o stare de tensiune în coaliție. Nu înțeleg graba lui Bolojan cu reforma în administrația locală, oricum disponibilizări se pot face doar de la 1 ianuarie (VIDEO)
AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
Politică
AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Politică
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Politică
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Politică
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Politică
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Politică
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Ultima oră
23:59 - CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
23:56 - Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
23:54 - Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor
23:34 - Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
23:24 - Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
23:19 - Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
23:04 - Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
22:43 - Alexandru Muraru cere măsuri mai aspre după atacul de la Cluj asupra unui livrator. Ce a declarat acesta
22:29 - Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
22:14 - Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament