Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției

Radu Marinescu, , a făcut declarații cu privire la posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să își dea demisia. Ministrul consideră că nu ar fi vorba despre o ipoteză de demisie.

Cuprins:

Ce a declarat Radu Marinescu

Ilie Bolojan își menține părerea: „De marți să vă căutați un alt premier”

Ministrul Justiției a susținut faptul că nu crede că . De asemenea, acesta a afirmat că „fiecare apreciază asupra parcursului său profesional”.

„Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”, a susţinut Radu Marinescu, conform

Ilie Bolojan nu s-a răzgândit și ar dori în continuare să își dea demisia, susțin surse pentru Digi24. Potrivit acestora, premierul a anunțat în cadrul ședinței PNL, care a avut loc luni, că va părăsi poziția pe care o ocupă acum.

„De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, conform surselor pentru digi24. Anunțul lui a venit în contextul în care tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă.

Potrivit acelorași surse, președintele Nicușor Dan îi va întâlni, marți, pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR.