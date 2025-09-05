B1 Inregistrari!
Revizuirea criteriilor de handicap intră în dezbatere publică. Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății promit mai multă corectitudine și transparență

Revizuirea criteriilor de handicap intră în dezbatere publică. Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății promit mai multă corectitudine și transparență

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 20:10
Revizuirea criteriilor de handicap intră în dezbatere publică. Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății promit mai multă corectitudine și transparență
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook

Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății lansează un proces de reformă a criteriilor de încadrare în grad de handicap.

Inițiativa are ca scop eliminarea fraudelor și consolidarea protecției pentru persoanele cu dizabilități, informează aceștia într-un comunicat de presă comun, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Despre obiectivele reformei
  • Un sprijin suplimentar pentru persoanele cu dizabilități
  • Despre evaluările dosarelor

Despre obiectivele reformei

Ministerul Muncii a anunțat că proiectul de revizuire a criteriilor medico-psiho-sociale a fost pus în transparență decizională. Scopul principal este eliminarea abuzurilor și uniformizarea procesului de evaluare, pentru ca beneficiarii reali să fie protejați mai bine.

„Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine. Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile lor.

Fraudele și abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizațiile neguvernamentale și îi asigur pe toți cei interesați de această reformă că vom da dovadă de maximă transparență și deschidere. Vom pune la dispoziție și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a declarat Petre Florin Manole, ministrul Muncii, potrivit sursei citate.

Un sprijin suplimentar pentru persoanele cu dizabilități

Ministerul Sănătății susține regândirea criteriilor astfel încât acestea să reflecte realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărui pacient.

Se are în vedere introducerea valabilității permanente de la prima evaluare pentru afecțiuni grave precum retardul mental sever, autismul după 26 de ani, surdocecitatea, amputațiile sau poliartrita reumatoidă în stadiu avansat.

„Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăți. Persoanele cu dizabilități trebuie respectate, sprijinite și integrate, nu puse în fața unor bariere inutile”, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, potrivit sursei.

Despre evaluările dosarelor

Autoritățile afirmă că noua schemă va ține cont de progresele medicale și de diversitatea nevoilor persoanelor cu dizabilități. Se dorește eliminarea suprapunerilor și uniformizarea descrierilor între gradele accentuat și grav, astfel încât atribuirea unui grad să nu depindă de interpretări subiective.

Un principiu central al reformei este imparțialitatea. Evaluările trebuie să fie unitare și obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de decizii sau de lipsa unor criterii.

