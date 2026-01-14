B1 Inregistrari!
Radare fixe în România: De când vor funcționa și unde vor fi amplasate toate camerele

Radare fixe în România: De când vor funcționa și unde vor fi amplasate toate camerele

14 ian. 2026, 09:36
Sursa foto: Facebook / @Poliția Română
Cuprins
  1. Ce parte din sistem funcționează deja
  2. Cum vor funcționa camerele radar fixe
  3. Camere radar fixe pe autostrăzi. De ce întârzie implementarea acestora
  4. Ce contracte sunt în derulare în acest moment
  5. Când ar putea deveni funcțional sistemul complet
  6. Pe ce drumuri naționale vor fi montate camerele radar fixe

Cum vor funcționa camerele radar fixe? România se pregătește pentru introducerea unui amplu sistem de supraveghere rutieră, care va include camere radar fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. Acestea nu vor măsura doar viteza într-un punct, ci vor putea calcula viteza medie a șoferilor între mai multe segmente de drum.

Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Rutieră, și presupune utilizarea unor tehnologii avansate, camere video, radare și inteligență artificială, pentru a detecta automat abateri precum depășirea vitezei legale, lipsa ITP-ului sau a asigurării RCA.

Ce parte din sistem funcționează deja

În prezent, doar componenta gestionată de Poliția Rutieră este operațională. Aceasta se bazează pe aproximativ 700 de radare mobile, amplasate pe drumurile din întreaga țară.

O componentă importantă a proiectului e-Sigur revine, însă, autorităților din domeniul infrastructurii rutiere și presupune montarea a aproximativ 550 de camere video cu radar pe drumurile naționale și autostrăzi.

Inițial, sistemul de camere radar urma să fie finanțat prin PNRR și să devină funcțional în acest an. Întârzierile majore din faza de implementare au dus, însă, la pierderea finanțării, au explicat surse din Ministerul Transporturilor pentru HotNews.

Responsabilitatea achiziției și implementării sistemului revine Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Cum vor funcționa camerele radar fixe

Odată operaționalizat complet, sistemul va permite nu doar măsurarea vitezei instantanee, ci și calcularea vitezei medii între două puncte de control. Astfel, autoritățile vor putea stabili dacă un șofer a respectat limita legală pe un anumit tronson de drum.

Abaterile vor fi transmise automat către Poliție, unde un agent va analiza situația și va emite sancțiunea.

Camere radar fixe pe autostrăzi. De ce întârzie implementarea acestora

Deși termenul inițial era anul 2026, reprezentanții CNAIR susțin că sistemul va fi finalizat mai târziu, întrucât procedurile de achiziție sunt încă în desfășurare.

Pe autostrăzile noi, precum Autostrada „Moldovei” A7, pe A0 Centura Capitalei, pe A10, sunt deja peste 100 de astfel de camere, montate de obicei între nodurile rutiere. Însă aceste camere nu sunt activate încă”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Ce contracte sunt în derulare în acest moment

În momentul de față deja derulăm două contracte care cel mai probabil vor fi gata în vară. Unul presupune realizarea unui sistem software care să gestioneze datele de la camerele video și radar, și al doilea este de montare a circa 50 de astfel de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi precum A1, A2 sau A3, aici lângă București, dar și în Transilvania”, a mai spus purtătorul de cuvânt al CNAIR.

În paralel, CNAIR așteaptă validarea documentației pentru un contract mult mai amplu.

Separat, așteptăm să fie validată documentația de la Agenția Națională de Achiziție Publică să putem publica în SEAP licitația pentru achiziția a 400 de camere video-radar pe care să le montăm pe drumurile naționale. Deci, deocamdată, licitația nu a fost publicată”, a completat Alin Șerbănescu.

Când ar putea deveni funcțional sistemul complet

Contractul va avea termen de 12 luni. Dacă reușim să semnăm contractul până în vară, asta înseamnă că în vara lui 2027 acest sistem va fi operațional în totalitate. Și camerele de pe autostrăzi vor putea fi operaționalizate abia atunci, odată cu finalizarea contractului cu cele 400 de camere pentru drumurile naționale”, a mai anunțat Șerbănescu.

Surse din Ministerul Transporturilor consideră acest calendar mult prea optimist.

Licitația va dura un an, apoi încă un an va dura montarea portalurilor (n.r. camerelor), sincronizarea cu serverele poliției, adică vorbim de 2028 cel mai devreme, într-un caz optimist în care se pun la treabă toți cei responsabili”, au declarat surse pentru HotNews.

Pe ce drumuri naționale vor fi montate camerele radar fixe

Proiectul prevede instalarea a 400 de camere video-radar pe drumurile naționale, cele mai multe dintre ele fiind amplasate în 136 de puncte, de-a lungul a șapte artere importante, pe o distanță totală de aproape 1.100 de kilometri.

Radarele fixe vor fi montate astfel:

  • DN1: 28 puncte

  • DN6: 24 puncte

  • DN2: 22 puncte

  • DN17: 18 puncte

  • DN7: 17 puncte

  • DN67: 14 puncte

  • DN11: 13 puncte

Restul camerelor vor fi montate în 64 de puncte în funcție de ce va fi exact pe traseu în faza de implementare. Pot sa apară și suplimentări pe anumite sectoare din cele stabilite deja în cazul în care situația din teren o cere”, a explicat Alin Șerbănescu.

