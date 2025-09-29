B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)

Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)

Ana Maria
29 sept. 2025, 15:44
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, despre investițiile semnificative realizate în ultimii ani în județul Ilfov și impactul acestora asupra calității vieții rezidenților și asupra traficului din regiunea Capitalei.

Dumitrache a menționat că au fost create și modernizate unități de învățământ, inclusiv after-school-uri (exemplu: localitatea 1 Decembrie) și creșe, oferind condiții moderne în Ilfov, similare celor din Capitală.

Obiectivul acestor investiții în educație este de a convinge părinții din Ilfov să nu mai călătorească zilnic în București pentru școli, contribuind astfel la fluidizarea traficului, în special pe rute aglomerate precum DN1 în orele de vârf (7:00-9:00).

Proiectele din ILfov nu se limitează doar la educație, ci acoperă o gamă largă de domenii esențiale:

  • Infrastructură edilitară (apă, canalizare)
  • Infrastructură rutieră
  • Dezvoltare pe zona de mediu

În ultimii ani, suma totală investită în diverse proiecte în județul Ilfov se ridică la aproximativ 900 de milioane de lei.

Câți bani s-au investit în proiecte, în județul Ilfov, în ultimii ani

Purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov a menționat că o mare parte dintre aceste proiecte sunt încă în desfășurare, iar cetățenii din Ilfov au așteptări mari ca acestea să fie finalizate cu succes.

“Cu siguranță, acest aspect o să-i convingă să nu mai vină, de exemplu, din Nordul Capitalei pe DN1, să blocăm tot nordul Capitalei.

În localitatea 1 Decembrie, avem un afterschool care arată extrem de bine, care arată ca orice afterschool modern ridicat în ultimii ani în Capitală. Numărul creșelor, la fel, este în creștere. Sunt condiții care se oferă, în momentul de față, celor care locuiesc în județul Ilfov și ca să conturez o sumă, o să vă spun că, în ultimii ani, proiectele investite, nu numai în infrastructura educațională, ci și în infrastructura edilitară, vorbim de apă-canal, vorbim de infrastructura rutieră, vorbim de dezvoltare chiar și pe zona de mediu, toate aceste proiecte investite, toți acești bani investiți în județul Ilfov, dacă ar fi să vă spun o sumă, în ultimii ani, ar fi undeva la 900 de milioane de lei, bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare, în derulare și proiecte pe care, cu siguranță, cetățenii așteaptă să le ducem la final, pentru că oamenii au așteptări și atunci nu le putem opri la această dată.”, a explicat Mirabela Dumitrache.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Eveniment
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
Eveniment
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Eveniment
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Eveniment
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Eveniment
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
Eveniment
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Eveniment
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Ultima oră
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:45 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
15:41 - Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
15:27 - Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
15:27 - Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
15:16 - Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera
15:15 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)