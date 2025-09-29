Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)

, purtătoarea de cuvânt a , a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, despre investițiile semnificative realizate în ultimii ani în județul Ilfov și impactul acestora asupra calității vieții rezidenților și asupra traficului din regiunea Capitalei.

Dumitrache a menționat că au fost create și modernizate unități de învățământ, inclusiv after-school-uri (exemplu: localitatea 1 Decembrie) și creșe, oferind condiții moderne în Ilfov, similare celor din Capitală.

Obiectivul acestor investiții în educație este de a convinge părinții din Ilfov să nu mai călătorească zilnic în București pentru școli, contribuind astfel la fluidizarea traficului, în special pe rute aglomerate precum DN1 în orele de vârf (7:00-9:00).

Proiectele din ILfov nu se limitează doar la educație, ci acoperă o gamă largă de domenii esențiale:

Infrastructură edilitară (apă, canalizare)

Infrastructură rutieră

Dezvoltare pe zona de mediu

În ultimii ani, suma totală investită în diverse proiecte în județul Ilfov se ridică la aproximativ 900 de milioane de lei.

Câți bani s-au investit în proiecte, în județul Ilfov, în ultimii ani

Purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov a menționat că o mare parte dintre aceste proiecte sunt încă în desfășurare, iar cetățenii din Ilfov au așteptări mari ca acestea să fie finalizate cu succes.

“Cu siguranță, acest aspect o să-i convingă să nu mai vină, de exemplu, din Nordul Capitalei pe DN1, să blocăm tot nordul Capitalei.

În localitatea 1 Decembrie, avem un afterschool care arată extrem de bine, care arată ca orice afterschool modern ridicat în ultimii ani în Capitală. Numărul creșelor, la fel, este în creștere. Sunt condiții care se oferă, în momentul de față, celor care locuiesc în județul Ilfov și ca să conturez o sumă, o să vă spun că, în ultimii ani, proiectele investite, nu numai în infrastructura educațională, ci și în infrastructura edilitară, vorbim de apă-canal, vorbim de infrastructura rutieră, vorbim de dezvoltare chiar și pe zona de mediu, toate aceste proiecte investite, toți acești bani investiți în județul Ilfov, dacă ar fi să vă spun o sumă, în ultimii ani, ar fi undeva la 900 de milioane de lei, bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare, în derulare și proiecte pe care, cu siguranță, cetățenii așteaptă să le ducem la final, pentru că oamenii au așteptări și atunci nu le putem opri la această dată.”, a explicat Mirabela Dumitrache.