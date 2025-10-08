B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)

Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 22:20
Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Romanian Creative Week
Cuprins
  1. Cum s-a implicat Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români, în debutul Romanian Fashion Week Bucharest
  2. Ce reprezintă Romanian Creative Week X Bucharest 2025

Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români, a participat miercuri la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025, eveniment care marchează începutul unei noi ediții a celui mai important festival de modă din țară. Partenera președintelui României, Nicușor Dan, a dorit să afle direct de la aceștia cum își construiesc cariera, ce provocări întâmpină și ce planuri de viitor au.

Cum s-a implicat Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români, în debutul Romanian Fashion Week Bucharest

Romanian Fashion Week Bucharest 2025 a fost deschis oficial printr-o întâlnire specială între Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, și un grup de tineri designeri români care și-au prezentat colecțiile în debutul evenimentului din 8 octombrie. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă degajată, dar plină de entuziasm și inspirație, transformându-se într-un veritabil schimb de idei între noii creatori de modă și o personalitate implicată activ în promovarea culturii și a inovației românești.

Pe parcursul discuției, tinerii designeri au împărtășit povești despre pasiunea lor pentru modă, drumul parcurs până acum și provocările cu care se confruntă într-o industrie competitivă. Mirabela Grădinaru i-a ascultat cu interes și i-a felicitat pentru ambiție, perseverență și originalitate, subliniind că succesul se construiește prin muncă, educație și încredere în propriul talent.

Totodată, ea a evidențiat importanța sprijinirii tinerelor generații de designeri români prin programe de mentorat, inițiative educaționale și acces la contexte profesionale care le pot valorifica potențialul în țară, nu doar peste hotare.

Ce reprezintă Romanian Creative Week X Bucharest 2025

Întâlnirea a avut loc la doar câteva zile după deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025, găzduită pe 3 octombrie la Muzeul Național de Artă al României, în prezența președintelui României și a doamnei Mirabela Grădinaru. Evenimentul continuă cu Romanian Fashion Week, care include două secțiuni distincte: New Wave, dedicată designerilor emergenți, și Romanian Designers, dedicată creatorilor consacrați, programată joi, când va marca închiderea oficială a ediției de toamnă. RCW X Bucharest 2025 confirmă statutul României ca hub regional al industriilor creative, reunind artă, modă și inovație într-un singur eveniment de amploare.

Tags:
Citește și...
Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
Eveniment
Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
Acvaplanarea, pericolul care apare pe șosele pe timp ploios. Ce trebuie să facă șoferii ca să circule în siguranță
Eveniment
Acvaplanarea, pericolul care apare pe șosele pe timp ploios. Ce trebuie să facă șoferii ca să circule în siguranță
TAROM extinde regulile pentru animalele de companie la bord. Ce condiții trebuie respectate de pasageri
Eveniment
TAROM extinde regulile pentru animalele de companie la bord. Ce condiții trebuie respectate de pasageri
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)
Eveniment
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)
Meta blochează reclamele politice în întreaga Uniune Europeană. Cum afectează decizia campaniile din România
Eveniment
Meta blochează reclamele politice în întreaga Uniune Europeană. Cum afectează decizia campaniile din România
Ceaiul din frunze de muștar face minuni. Lidia Fecioru a explicat la ce ajută: „E foarte bun pentru bărbaţi şi femei”
Eveniment
Ceaiul din frunze de muștar face minuni. Lidia Fecioru a explicat la ce ajută: „E foarte bun pentru bărbaţi şi femei”
Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!”
Eveniment
Dan Negru a avut o reacție tranșantă: „Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni!”
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Politică
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Captură impresionantă la Giurgiu! Mii de haine și parfumuri de lux contrafăcute, descoperite în autocare venite din Turcia
Eveniment
Captură impresionantă la Giurgiu! Mii de haine și parfumuri de lux contrafăcute, descoperite în autocare venite din Turcia
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Eveniment
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Ultima oră
22:44 - Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
22:05 - Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
22:00 - Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
21:58 - Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
21:32 - Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
21:15 - “Duster made in Japonia”. Cum arată noul model SUV lansat de Nissan. Seamănă izbitor cu mașina românească
21:05 - Acvaplanarea, pericolul care apare pe șosele pe timp ploios. Ce trebuie să facă șoferii ca să circule în siguranță
21:00 - TAROM extinde regulile pentru animalele de companie la bord. Ce condiții trebuie respectate de pasageri
20:48 - Ai pierdut ceva prețios? Spune această Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina și vei primi ajutor grabnic
20:33 - Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”