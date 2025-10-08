Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români, a participat miercuri la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025, eveniment care marchează începutul unei noi ediții a celui mai important festival de modă din țară. României, Nicușor Dan, a dorit să afle direct de la aceștia cum își construiesc cariera, ce provocări întâmpină și ce planuri de viitor au.

Romanian Fashion Week Bucharest 2025 a fost deschis oficial printr-o întâlnire specială între Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, și un grup de tineri designeri români care și-au prezentat colecțiile în debutul evenimentului din 8 octombrie. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă degajată, dar plină de entuziasm și inspirație, transformându-se într-un veritabil schimb de idei între noii creatori de modă și o personalitate implicată activ în promovarea culturii și a inovației românești.

Pe parcursul discuției, tinerii designeri au împărtășit povești despre pasiunea lor pentru modă, drumul parcurs până acum și provocările cu care se confruntă într-o industrie competitivă. Mirabela Grădinaru i-a ascultat cu interes și i-a felicitat pentru ambiție, perseverență și originalitate, subliniind că succesul se construiește prin muncă, educație și încredere în propriul talent.

Totodată, ea a evidențiat importanța sprijinirii tinerelor generații de designeri români prin programe de mentorat, inițiative educaționale și acces la contexte profesionale care le pot valorifica potențialul în țară, nu doar peste hotare.

Ce reprezintă Romanian Creative Week X Bucharest 2025

Întâlnirea a avut loc la doar câteva zile după deschiderea oficială a 2025, găzduită pe 3 octombrie la Muzeul Național de Artă al României, în prezența președintelui României și a doamnei Mirabela Grădinaru. Evenimentul continuă cu Romanian Fashion Week, care include două secțiuni distincte: New Wave, dedicată designerilor emergenți, și Romanian Designers, dedicată creatorilor consacrați, programată joi, când va marca închiderea oficială a ediției de toamnă. RCW X Bucharest 2025 confirmă statutul României ca hub regional al industriilor creative, reunind artă, modă și inovație într-un singur eveniment de amploare.