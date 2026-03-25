Mirabela Grădinaru, discuții la Washington: „Investim în viitorul alianței"

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 08:05
Mirabela Grădinaru, discuții la Washington: „Investim în viitorul alianței”
Cuprins
  1. Discuții despre programe educaționale și viitori lideri
  2. „România este unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii”
  3. Mirabela Grădinaru: „Investim în viitorul alianței”
  4. Simulare de diplomație și summit internațional

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a avut marți o întâlnire oficială la Washington cu reprezentanții American Councils for International Education, în contextul unei vizite dedicate cooperării educaționale și relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite.

Discuții despre programe educaționale și viitori lideri

Întâlnirea a avut loc cu Lisa Choate, alături de oficiali americani și români implicați în programe de schimb educațional precum FLEX și FLEX Abroad, scrie Agerpres.

Din delegația SUA au participat Carter Johnson și Valerie Frank, iar partea română a fost reprezentată de ambasadorul Andrei Muraru, rectorul Remus Pricopie și consilierii prezidențiali Diana Punga și Ana-Maria Geană.

Programele derulate de American Councils vizează schimburi educaționale pentru elevi, dar și inițiative de dezvoltare profesională pentru sectorul public și privat.

„România este unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii”

În cadrul reuniunii, Lisa Choate a subliniat importanța României în relația transatlantică și rolul tinerilor în consolidarea acesteia:

„România este unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii în Europa, iar oamenii care vor defini viitorul acestei alianțe sunt astăzi la liceu. Programul FLEX investește în acești viitori lideri – diplomați, ofițeri militari și factori de decizie care vor hotărî chestiuni esențiale pentru securitatea americană. Decizia României de a cofinanța acest program este un semnal pentru Washington că Bucureștiul tratează cu seriozitate această investiție, iar American Councils este mândră să fie partenerul de implementare, ajutând la construirea acestui viitor încă de astăzi. Am fost la fel de încurajați de conversația de astăzi despre direcțiile noastre viitoare – și așteptăm cu nerăbdare să explorăm noi domenii de colaborare în problemele care contează cel mai mult pentru ambele țări”.

Mirabela Grădinaru: „Investim în viitorul alianței”

La rândul său, Mirabela Grădinaru a evidențiat rolul încrederii și al educației în parteneriatul strategic:

„Parteneriatul României cu Statele Unite nu este retoric – este construit pe încredere, iar încrederea este construită pe oameni. Fiecare absolvent FLEX care ajunge să activeze în guvern, în armată sau în viața publică poartă cu sine cunoștințe despre America care nu pot fi învățate dintr-un manual. Acesta este un atu strategic pentru ambele țări, iar co-investiția României în acest program reflectă exact această convingere. Nu doar finanțăm un schimb de experiență, investim în viitorul alianței. Sunt recunoscătoare American Councils pentru dedicarea și profesionalismul cu care au construit și susținut acest program în România și am fost încurajată astăzi de deschiderea lor de a lucra alături de noi la provocările care contează cel mai mult pentru familiile de români în prezent, inclusiv protejarea tinerilor noștri de pericolele dependenței de tehnologie. Această conversație este abia a început”.

Simulare de diplomație și summit internațional

După întâlnire, Mirabela Grădinaru a asistat la o simulare de diplomație internațională organizată în cadrul programului Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES), la care au participat peste 100 de elevi din întreaga lume.

Vizita are loc în contextul participării unei delegații oficiale a României la un summit dedicat educației digitale pentru copii, organizat la inițiativa Melania Trump, care i-a adresat invitația Mirabelei Grădinaru.

