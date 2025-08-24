B1 Inregistrari!
Modul inedit prin care o fermă din Iași a reușit să își atragă clienți. Oamenii au șansa să se conecteze cu natura, în timp ce își fac piața

Modul inedit prin care o fermă din Iași a reușit să își atragă clienți. Oamenii au șansa să se conecteze cu natura, în timp ce își fac piața

B1.ro
24 aug. 2025, 16:00
Modul inedit prin care o fermă din Iași a reușit să își atragă clienți. Oamenii au șansa să se conecteze cu natura, în timp ce își fac piața
Sursa foto simbol: Freepik/ aleksandarlittlewolf

Dorința românilor de a consuma produse bio capătă noi forme. A devenit la modă cumpăratul legumelor direct de pe câmp sau a fructelor culese pe loc, din livezi, o modă care vine și în sprijinul producătorilor.

Ce avantaje are un client atunci când își culege singur marfa

Tot mai mulți cultivatori le permit clienților să își aleagă singuri marfa, direct din locul în care este produsă. Așa, cultivatorul nu mai este nevoit să plătească pe cineva pentru recoltă, iar clientul are prilejul de a-și alege exact ce îi place, la un preț mai mic.

De 4 ani, o fermă din apropiere de Iaşi le oferă oamenilor șansa să facă cumpărături într-un mod inedit. Își culeg singuri produsele care le plac și corespund cu nevoile lor, în același timp în care petrec timpul cu familia. Pentru cei mici poate fi chiar o lecție despre  unde şi cum sunt crescute diferite tipuri de legume.

Cât costă un kilogram de vinete dacă le culege clientul

În perioada aceasta, cu doar câteva zile până la sosirea toamnei, vinetele sunt vedetele. Unii le coc și le bagă la concelator pentru perioada iernii, în timp ce alții le folosesc pentru zacuscă. Cert e un singur lucru: cei care trec pragul fermei din Iași vin pregătiți să culeagă cantități mari, 10-20 de kilograme. Proprietarul le pune la dispoziţie şi grătare celor care vor să le coacă imediat după, potrivit Observator News.

Preţul vinetelor este mai mic dacă sunt culese direct de clienți: 8 lei per kilogram. Cei care pun preț pe confort sau nu au timp pentru a veni să și le culeagă, pot opta pentru comandă la domiciliu, caz în care kilogramul va costa 10 lei.

În afară de vinete, proprietarul a plantat roşii, ardei, castraveţi, pepeni.

