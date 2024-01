Motivul pentru care un bărbat a fost arestat în Satu Mare, la scurt timp după ce a coborât din avionul care îl aducea din Londra

Un bărbat a fost arestat marți, 9 ianuarie, la scurt timp după ce a ajuns cu avionul din Londra. El era condamnat la închisoare după ce și următorii 2 ani și 4 luni îi va petrece în spatele gratiilor, scrie .

De pe aeroport, direct la închisoare

Totul s-a întâmplat marți, înainte de ora 12, pe Aeroportul Internațional Satu Mare. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, din județul Sălaj, era în avionul care sosea din Luton, Marea Britanie.

Cum a ajuns în țară, tânărul a fost identificat și ridicat de polițiști. De la Aeroportul Satu Mare, el a ajuns direct la penitenciarul din oraș, unde va sta la închisoare 2 ani și 4 luni, după ce a condus fără permis.

„La data de 9 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Satu Mare au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Jibou, pe numele unui bărbat, de 35 de ani, din județul Sălaj. Persoana în cauză, pasager al cursei de transport aerian Luton – Satu Mare, a fost preluată de către polițiști, din Aeroportul Satu Mare. Bărbatul este condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare, au transmis reprezentanții IPJ Satu Mare, conform sursei citate.

Sute de pasageri, blocați pe Aeroportul Băneasa pentru mai bine de 60 de minute

Sute de pasageri mai bine de 60 de minute într-un avion al companiei Ryanair. Aeronava trebuia să aterizeze pe Otopeni, însă cu 10 minute înainte de aterizare, pasagerii au fost înștiințați că vor ajunge pe Aeroportul Băneasa, întrucât celălalt aeroport era închis pentru 30 de minute, iar avionul nu mai avea suficient kerosen.

Avionul decolase de la Treviso și nu a putut ateriza pe Aeroportul din Otopeni pentru că atunci se făcea o decontaminare pe una dintre pistele de aterizare.

„Acum o oră am aterizat. Am fost anunțați, cu 10 minute înainte de aterizare, că o să aterizăm pe Aeroportul Băneasa. Destinația inițială era Otopeni. S-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru 30 de minute și că o să aterizăm pe Băneasa pentru că nava nu mai are nici suficient kerosen ca să survoleze aeroportul”, a spus unul dintre pasageri.