Vești proaste pentru șoferi! Motorina va atinge pragul de 10 lei/litru în România și va rămâne scumpă pe tot parcursul anului. Chiar și într-un scenariu optimist, în care conflictul din Iran s-ar încheia imediat, prețurile nu vor scădea semnificativ. Avertismentul vine de la preşedintele , Dumitru Chisăliţă.

De ce nu se va ieftini motorina nici dacă se oprește războiul

Chiar și în cel mai optimist scenariu, în care conflictul din Iran s-ar încheia imediat și prețul petrolului ar scădea semnificativ, efectele nu s-ar vedea rapid la pompă. Motorina ar rămâne scumpă în România pe tot parcursul anului 2026.

„În prezent, petrolul se tranzacţionează în jurul valorii de aproximativ 110-112 USD/baril, iar motorina pe pieţele internaţionale se situează în jurul valorii de 1.150 -1.180 USD pe tonă. În baza trendurilor estimate (ţiţei Brent, motorină ARA), preţul super optimist, estimat la motorină la pompele din România, în situaţia teoretică în care începând de mâine războiul s-ar opri şi preţul produselor petroliere ar scădea la nivelul preţului previzionat pentru ţiţei şi motorină a fi atins în anul 2026 înaintea războiului din Iran (87 USD/baril pentru petrol şi 850 USD/tonă pentru motorină), rămâne unul ridicat pe tot parcursul anului 2026.

Chiar dacă s-ar opri războiul şi ar scădea creşterea de preţ la pompă nu s-ar opri. Preţul motorinei ar creşte continuu încă minimum 3 săptămâni, depăşind preţul psihologic de 10 lei pe litru. Scăderea preţului petrolului ar determina o posibilă reducere treptată a preţului la pompă la motorină, până la sfârşitul anului 2026, dar fără să coboare sub un nivel de 9 lei/litru”, a declarat specialistul într-o analiză publicată joi, notează Agerpres.

Ce spune Dumitru Chisăliță despre rolul statului în criza motorinei

În opinia sa, există situații în care statul trebuie să intervină în economie. Nu pentru a controla piața, ci pentru a evita dezechilibre majore care afectează direct economia reală.

„Piaţa motorinei din România se află exact într-un astfel de moment, iar strategia actuală a autorităţilor – aşteptarea pasivă ca piaţa să se autoregleze – riscă să producă efecte economice mai costisitoare decât beneficiile fiscale obţinute pe termen scurt. Simulările arată că în absenţa oricărei intervenţii a statului român, în ipoteza opririi creşterii preţului ţiţeiului/motorinei de pe bursele internaţionale, preţul motorinei la pompă tot ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei/litru în luna aprilie 2026, urmând ca spre finalul anului 2026 să rămână în jurul valorii de 9 lei/litru. Acest paradox nu este rezultatul unei simple disfuncţii de piaţă, ci al structurii fiscale şi comerciale a preţului carburantului.

În România, este format aproximativ din patru componente majore. Doar 32-38% reprezintă costul efectiv al petrolului şi al rafinării, în timp ce aproximativ 30% este acciza, iar TVA reprezintă încă 19% din preţul final. Restul este constituit din costuri de distribuţie, logistică şi marjele comerciale. În practică, aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din preţul motorinei este determinat direct de fiscalitatea la vedere”, a spus Chisăliţă.

Cum afectează scumpirea motorinei agricultura

Luna aprilie aduce un consum ridicat de motorină, odată cu intensificarea lucrărilor agricole. Cererea poate urca chiar și cu 40% peste media obișnuită. În paralel, transporturile devin mai active, iar construcțiile accelerează odată cu vremea mai caldă. Toate acestea pun o presiune suplimentară pe piața combustibilului, .

Agricultura nu își permite însă să aștepte scăderea prețurilor. Lucrările trebuie realizate la timp, altfel întreg sezonul agricol este pus în pericol. Fermierii din România consumă anual până la 2 miliarde de litri de motorină. La prețurile actuale, costurile devin greu de susținut pentru un sector deja fragil. În acest context, există riscul reducerii suprafețelor cultivate sau al limitării lucrărilor agricole. Consecințele sunt inevitabile, producția scade, iar efectele se vor resimți în întreaga economie.

Cine câștigă și cine pierde din scumpirea motorinei

Scumpirea motorinei nu lovește doar șoferii, ci pune presiune pe întreaga economie, de la transport și construcții până la prețurile alimentelor. Costurile logistice cresc, iar acest efect în lanț ajunge rapid în buzunarul consumatorilor. Acest lucru poate adăuga scumpiri de până la 10% la unele bunuri și servicii. Paradoxal, statul este printre puținii care câștigă direct din această situație, deoarece încasările din TVA cresc odată cu prețul carburanților.

Diferențele aparent mici pe litru se transformă, la nivel național, în sute de milioane de euro în plus la buget. Pe hârtie, pare un avantaj pentru finanțele publice, însă în realitate este doar un câștig pe termen scurt. Pierderile economice generate de scăderea producției agricole, inflație și costuri mai mari în toate sectoarele pot depăși cu mult aceste venituri suplimentare.

În acest context, avertizează șeful AEI, strategia de a lăsa piața să se autoregleze devine periculoasă. Mai ales când este vorba despre un combustibil esențial care influențează direct întreaga economie.