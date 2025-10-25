B1 Inregistrari!
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 22:26
Bărbatul salvat de pe munte. El și încă doi turiști au căzut în gol. Ceilalți doi au murit și încă n-au putut fi recuperți. Sursa foto: Captură video - Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu / Facebook
Trei bărbați din Ploiești au alunecat, sâmbătă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Unul dintre ei a reușit să se oprească, dar ceilalți doi au căzut în gol câteva sute de metri pe pantă abruptă și au murit.

Ce s-a întâmplat cu bărbații care au căzut în gol

Bărbații care au murit aveau 35, respectiv 50 de ani.

La locul accidentului a coborât un salvator montan, care a constatat decesul lor. Trupurile celor doi nu au putut fi încă recuperate.

„Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii.

Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă”, a transmis Salvamont Sibiu, pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu turistul care a supraviețuit

Bărbatul care a supraviețuit a fost recuperat de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan.

„Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre mașina lui aflată în Căldarea Bâlea”, a declarat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, pentru Agerpres.

