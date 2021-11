Nadia Comăneci, decorată de Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer în ziua în care împlinește 60 de ani

Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de decorare a Nadiei Comăneci cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer. Cea mai mare gimnastă a României împlinește astăzi vârsta 60 de ani.

Președintele României a semnat decretul, transmite Administrația Prezidențială.

„În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru excepţionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în calitate de reprezentantă a României, precum şi pentru implicarea în popularizarea sportului în rândul tinerei generaţii, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național în grad de Mare Ofiţer doamnei Nadia Comăneci”, a transmis vineri Administrația Prezidențială.

Prima gimnastă din lume care a primit nota zece la un concurs internaţional, Nadia Comăneci, împlinește anul acesta, pe 12 noiembrie, 60 de ani. Nadia Comăneci s-a născut la 12 noiembrie 1961 în oraşul Oneşti, judeţul Bacău.

Ea deține 5 medalii de aur olimpice, 2 de aur mondiale şi nouă de aur europene.

Nadia va rămâne în istoria gimnasticii pentru acel „Perfect 10”, notă primită la Olimpiada de la Montreal, din 1976, pe când avea doar 14 ani.

Ea a publicat și un scurt mesaj pe Twitter, în care le mulțumește fanilor pentru urări.

Thank you all ❤️. Mulțumesc pentru urările frumoase🙏 pic.twitter.com/lNOtOe5EgK

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) November 12, 2021