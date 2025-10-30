Nadia Comăneci este omagiată la Onești printr-un mural spectaculos care a stârnit emoții puternice atât în rândul localnicilor, cât și al gimnastei legendare.

Lucrarea, realizată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut ca blocul „K”, reunește momente emblematice din cariera sportivei care a făcut istorie. Amplasat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz, muralul transformă clădirea într-un simbol vizual al excelenței și mândriei românești.

Vezi această postare pe Instagram

Cum își onorează Oneștiul legenda care a scris istorie în gimnastică

Muralul dedicat Nadiei Comăneci emoționant celei mai mari gimnaste din istoria României. Face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN. Lucrarea a fost realizată de echipa ZIDART – Street Art Festival, cu sprijinul mai multor parteneri locali. De asemenea, proiectul a beneficiat de o finanțare parțială obținută prin Legea 350.

Muralul transformă fațada blocului „K” într-un simbol al excelenței și mândriei românești. Prin culori vii și detalii expresive, redă momentele definitorii din cariera Nadiei Comăneci. Gimnasta s-a declarat impresionată și recunoscătoare pentru omagiul primit în orașul natal.

„Ce onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început gimnastica❤️ O sărbătoare a colegilor mei de echipă și a gimnasticii”, se arată în mesajul său de pe .

Mai mult, proiectul coincide cu aniversarea a 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. Atunci, Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Ce reacții a stârnit omagiul adus Nadiei Comăneci

Postarea Nadiei Comăneci despre muralul din Onești a generat o avalanșă de emoții și mesaje pline de admirație. Fanii din toată lumea i-au transmis felicitări și cuvinte calde pentru recunoașterea binemeritată a carierei sale. „Huge congratulations!”, „Legendary!” sau „Well deserved!” sunt doar câteva dintre reacțiile internaționale primite de gimnasta româncă.

Mulți admiratori au spus că Nadia a pus România pe harta lumii și a inspirat generații întregi de sportivi. Alții și-au amintit cum au urmărit fascinați exercițiile ei perfecte la Jocurile Olimpice din 1976. Mesajele românilor au fost la fel de emoționante, pline de recunoștință și mândrie națională. Unul dintre ei i-a scris: „Eram copilul care voia să fie ca tine. Te-am iubit și te iubesc mereu.”