Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)

Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)

Ana Beatrice
30 oct. 2025, 16:36
Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
Sursa Foto: Instagram - comaneci10
Cuprins
  1. Cum își onorează Oneștiul legenda care a scris istorie în gimnastică
  2. Ce reacții a stârnit omagiul adus Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci este omagiată la Onești printr-un mural spectaculos care a stârnit emoții puternice atât în rândul localnicilor, cât și al gimnastei legendare.

Lucrarea, realizată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut ca blocul „K”, reunește momente emblematice din cariera sportivei care a făcut istorie. Amplasat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz, muralul transformă clădirea într-un simbol vizual al excelenței și mândriei românești.

Cum își onorează Oneștiul legenda care a scris istorie în gimnastică

Muralul dedicat Nadiei Comăneci aduce un omagiu emoționant celei mai mari gimnaste din istoria României. Face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN. Lucrarea a fost realizată de echipa ZIDART – Street Art Festival, cu sprijinul mai multor parteneri locali. De asemenea, proiectul a beneficiat de o finanțare parțială obținută prin Legea 350.

Muralul transformă fațada blocului „K” într-un simbol al excelenței și mândriei românești. Prin culori vii și detalii expresive, redă momentele definitorii din cariera Nadiei Comăneci. Gimnasta s-a declarat impresionată și recunoscătoare pentru omagiul primit în orașul natal.

„Ce onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început gimnastica❤️ O sărbătoare a colegilor mei de echipă și a gimnasticii”, se arată în mesajul său de pe Instagram.

Mai mult, proiectul coincide cu aniversarea a 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. Atunci, Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Ce reacții a stârnit omagiul adus Nadiei Comăneci

Postarea Nadiei Comăneci despre muralul din Onești a generat o avalanșă de emoții și mesaje pline de admirație. Fanii din toată lumea i-au transmis felicitări și cuvinte calde pentru recunoașterea binemeritată a carierei sale. „Huge congratulations!”, „Legendary!” sau „Well deserved!” sunt doar câteva dintre reacțiile internaționale primite de gimnasta româncă.

Mulți admiratori au spus că Nadia a pus România pe harta lumii și a inspirat generații întregi de sportivi. Alții și-au amintit cum au urmărit fascinați exercițiile ei perfecte la Jocurile Olimpice din 1976. Mesajele românilor au fost la fel de emoționante, pline de recunoștință și mândrie națională. Unul dintre ei i-a scris: „Eram copilul care voia să fie ca tine. Te-am iubit și te iubesc mereu.”

