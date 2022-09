Narcis Pascu, lider sindical: Toate avioanele TAROM sunt puse la vânzare. Vom rămâne cu patru avioane închiriate în leasing la 370.000 de dolari pe lună, când un avion similar se închiriază cu până la 240.000 (VIDEO)

Narcis Pascu, președintele Sindicatului Unit TAROM, susține că toate avioanele companiei naționale au fost puse la vânzare. „Vom rămâne cu patru Boeing-uri, care sunt închiriate, sunt luate în leasing”, a spus el, vineri, pe B1 TV, la „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș.

Narcis Pascu a precizat că TAROM are 1.247 de salariați.

„La 29 de aeronave, câte are TAROM, rezultă undeva la 43-44 de salariați per avion. Vreți să știți câți salariați are Air France, ca urmare a restructurării făcute în urma pandemiei? Au undeva la 115 salariați per avion. Lufthansa au undeva la 120 de salariați per avion. TAROM de ce a pus atât de mult accent pe restructurarea de personal?”, a declarat Narcis Pascu.

„Păi știți dumnevoastră care este bugetul alocat pentru salarii la compania TAROM? Este 12,34% din 89,7% cheltuieli cu exploatarea, însemnând un buget real de 9,71. Știți că în Africa o companie de aviație are buget de salarii de 24 de procente din total cheltuieli? Păi noi suntem undeva la o firmă de cartier cu 9,71. De unde să mai facă economie compania TAROM? De ce să mai dea afară angajați?”, a continuat el.

El consideră că este vorba despre „o politică proastă făcută PricewaterhouseCoopers, acea companie de consultanță, iar această companie, în continuare, dacă va merge pe următorul plan de restructurare pe care ar trebui TAROM până în 15 septembrie către Comisia Europeană, al doilea plan de restructurare, ne va aduce în faliment dacă de la 1 decembrie vom închide curse esențiale, Londra, Roma, Barcelona, Viena, Praga”.

Narcis Pascu susține că, astfel, TAROM va rămâne „cu șapte curse interne și șapte externe”, context în care a menționat că avioanele companiei au fost puse la vânzare.

„Știți că avem toate avioanele TAROM puse la vânzare, inclusiv Boeing-urile seria 700? Vom rămâne cu patru Boeing-uri, care sunt închiriate, sunt luate în leasing (…). Vă arătăm documente, pe site-ul companiei TAROM”, a adăugat Narcis Pascu.

Potrivit liderului sindical, este vorba despre „toate Boeing-urile și Airbus 318”, iar TAROM va rămâne „cu patru avioane închiriate în leasing”.

„Cu patru avioane închiriate în leasing, dar la ce preț de leasing!? Știți că îi spuneam domnului director, în 2020, în 2021, domnule, de ce păstrăm aceste avioane la acest scor, la acest preț de 370.000 de dolari pe lună, când un avion de aceeași măsură, de aceeași noutate, de aceeași tehnologie este închirat cu între 180.000 și 240.000 de euro pe lună? Vă dați seama că undeva cineva profită de aceste contracte. De ce nu verifică statul român unde se duc banii companiei TAROM?”, a mai spus el.