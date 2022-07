„Nebunia se plătește”. Cât a achitat o turistă pe un calcan la restaurant în Vama Veche

Tot mai mulți turiști se plâng de de pe litoralul românesc, fie că e vorba de e, parcare, șezlonguri sau . A fost și cazul unei femei care și-a petrecut vacanța în Vama Veche. Ea a rămas înmărmurită când a văzut cât are de plătit pe un calcan la restaurant.

Experiența unei turiste în Vama Veche. Cât costă un calcan la restaurant

„Tare fain în Vamă, un baldachin 150 lei azi, decid să iau masa și, ce să aleg, aleg cherhanaua. Pentru că nu mâncasem în viața mea calcan de mare, profit de situație și comand. 1000 lei nota. În secunda doi, infarct miocardic. Una peste alta, norocul meu este că-n concediul ăsta m-am distrat, m-am pierdut de bărbat, deci, clar, revin și la anul”, a scris turista pe grupul ”Vama Veche” de pe Facebook, potrivit

Dintre cei care au comentat, unii au glumit amar și s-au plâns și ei de prețuri, alții au dat vina pe femeie că nu s-a uitat atentă în meniu:

„Am dat săptămâna trecută pe calcan 585 de ron. Nebunia se plătește!”

„Dar nu vă supărați, meniul nu l-ați văzut înainte de a comanda? Sau dv mergeți pe terasă și cereți random: calcan de mare! Nu de alta, dar nu înțeleg care e problema și de ce infarct miocardic. Puteați citi meniul”

„1000 de lei?!? Câte kg avea calcanul? Din câte știu, prețul este trecut la suta de grame și de regulă cel care vă ia comandă trebuie să vă spună dinainte cam câte kg are peștele cu aproximație. Enorm oricum.”

„Nu îți mai spune nimeni, și eu am pățit-o la cherhana, îl aduce pe cel mai mare”

„La 1000 de Ron bănuiesc că ai avut inclusă o oră de scuba diving să prinzi chiar tu arătarea de pește.”

O altfel de experiență, în Bulgaria

În schimb, o altă turistă româncă s-a declarat mulțumită de

„Sunny Beach, Bulgaria, 3 nopți și 4 zile, sub 400 €. (…)

Ca și cuplu, pe o cină la restaurant am dat între 150-170 lei, la fel că în România, poate chiar mai ieftin.

Pentru micul dejun noi am optat să luăm ceva de la supermarket. Prețurile față de noi sunt mai mari cu 0,5 lei- 1 leu.

Noi am stat la Sweet Homes 6 și recomand. Are chicinetă, piscină (1,5 m) și este la 10 minute de mers pe jos de plajă. (…)

Cazare 550 lei/ cuplu

Carburant 200 lei / cuplu (discutabil în funcție de fiecare)

Taxa pod 30 lei și vinieta 50 lei (7 zile)

Plajă

Nisip fin, fără scoici, apă curată.

Șezlong 10 leva, umbrela 10 leva, există și zone unde era 15 leva”, a scris turista, pe Facebook.