Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 16:17
Foto simbol: Pixabay

Eliminarea subvenționării prețului energiei electrice de la buget a dus aproape și la dublarea tarifelor. Pentru a estima cât te va costa curentul iarna asta pentru o casă utilată modern, pe lângă factura la încălzire/apă caldă, Newsweek a făcut câteva scenarii.

Cum încălzirea locuinței reprezintă cea mai mare parte a consumului de energie într-o gospodărie, cu peste 60% din total, și, apoi, urmează prepararea apei calde, împreună acestea revendicând aproape 80% din factura medie anuală pentru energie, dacă aveți căldură și apă caldă din altă sursă (centrala proprie pe gaz, centrală comună pe gaz sau sistemul centralizat de încălzire al orașului), iarna factura la curent va fi mai mult decât decentă.

Mai multe detalii newsweek.ro.

