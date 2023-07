Newsweek: Elevi de la clase de matematică, note de 2 și 3 la examenul de mate’ de la BAC

Numeroși liceeni de la clase de matematică au luat note de 2, 3 și 4 la examenul de matematică de la Bacalaureat. Elevii au luat note sub 5 exact la proba pentru care, teoretic, au fost cel mai bine pregătiți.

Numeroși liceeni de la clase de matematică au obținut note de 2, 3 și 4 tocmai la examenul de matematică de la Bacalaureat. Lucru cu atât mai surprinzător cu cât, cel puțin teoretic, elevii ar fi trebuit să fie cel mai bine pregătiți tocmai la matematică. La clasele de matematică-informatică, această materie este predată de minim 4 ori pe săptămână și se dau teze.

Cu toate acestea, după 4 ani de matematică intensivă, sute, poate chiar mii de elevi, au picat examenul tocmai la matematică, după cum a descoperit Newsweek România.

Am luat trei județe diferite din tot atâtea zone istorice ale țării și am găsit numeroase exemple de elevi care au luat sub 5 la matematică, deși erau din clase de matematică – informatică. La unul din liceele din Olt, un elev de la clasa de mate – informatică a luat la examenul de matematică nota 1,9. Mulți nici nu s-au mai prezentat.

La Colegiul Brâncuși din Petrila, județul Hunedoara a „plouat” cu note între 2,65 și 3,3 la matematică, după cum reiese din tabelul de mai jos.

