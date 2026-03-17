B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
17 mart. 2026, 17:34
Sursa foto: captură video Facebook / @Nicușor Dan
Cuprins
Nicușor Dan, apel către români! Președintele României a participat, marți, la o acțiune de donare de sânge organizată chiar la Palatul Cotroceni, alături de mai mulți angajați ai Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a publicat imagini din timpul campaniei pe rețelele sociale și a transmis un mesaj de susținere pentru donarea voluntară.

De ce a ales Nicușor Dan să doneze sânge

Președintele a subliniat importanța acestui gest, mai ales în contextul nevoii constante de sânge în spitale.

Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan, apel către români! Ce inițiativă a avut loc la Cotroceni

Administrația Prezidențială a găzduit această campanie în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, cu scopul de a atrage atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical.

Președintele a evidențiat și rolul exemplului personal în astfel de demersuri.

Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge. Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00”, a mai menționat șeful statului.

De ce este importantă donarea de sânge

Campania vine în contextul în care spitalele din România se confruntă frecvent cu lipsa rezervelor de sânge, esențiale în cazul intervențiilor chirurgicale sau al pacienților aflați în stare gravă.

Astfel de inițiative au rolul de a încuraja populația să contribuie la salvarea de vieți printr-un gest simplu, dar vital.

Tags:
Citește și...
Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
Eveniment
Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
Eveniment
21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day
Eveniment
Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day
Ce experiență au utilizatorii la prima interacțiune cu un cazino online?
Eveniment
Ce experiență au utilizatorii la prima interacțiune cu un cazino online?
Restricții de circulație pe Valea Oltului. Măsura a intrat în vigoare de marți, 17 martie
Eveniment
Restricții de circulație pe Valea Oltului. Măsura a intrat în vigoare de marți, 17 martie
E cu executare! Câți ani de închisoare a primit Dani Mocanu. Lovitură grea pentru manelist
Eveniment
E cu executare! Câți ani de închisoare a primit Dani Mocanu. Lovitură grea pentru manelist
Newsweek: Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Eveniment
Newsweek: Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Eveniment
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Eveniment
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Eveniment
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Ultima oră
18:25 - PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
18:17 - Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
18:17 - Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
18:07 - Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
17:53 - Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
17:37 - Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
17:31 - EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)
17:04 - 21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
16:53 - ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei
16:51 - Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day