Nicușor Dan, apel către români! Președintele României a participat, marți, la o acțiune de donare de sânge organizată chiar la Palatul Cotroceni, alături de mai mulți angajați ai Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a publicat imagini din timpul campaniei pe rețelele sociale și a transmis un mesaj de susținere pentru donarea voluntară.

De ce a ales Nicușor Dan să doneze sânge

Președintele a subliniat importanța acestui gest, mai ales în contextul nevoii constante de sânge în spitale.

”Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan, pe .

Nicușor Dan, apel către români! Ce inițiativă a avut loc la Cotroceni

a găzduit această campanie în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, cu scopul de a atrage atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical.

Președintele a evidențiat și rolul exemplului personal în astfel de demersuri.

”Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge. Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00”, a mai menționat șeful statului.

De ce este importantă donarea de sânge

Campania vine în contextul în care spitalele din România se confruntă frecvent cu lipsa rezervelor de sânge, esențiale în cazul intervențiilor chirurgicale sau al pacienților aflați în stare gravă.

Astfel de inițiative au rolul de a încuraja populația să contribuie la salvarea de vieți printr-un gest simplu, dar vital.