Nicuşor Dan: În 2024, toate cele 100 de tramvaie noi, 100 de noi troleibuze și 100 de autobuze electrice vor fi puse în circulație (FOTO)

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a anunţat că de anul acesta toate cele 100 de tramvaie noi, 100 de troleibuze noi şi 100 de autobuze electrice vor fi în trafic.

De asemenea, din luna februarie se vor afla în circulație 74 de tramvaie, 24 de autobuze electrice

„Acum 7 ani, eram în campanie electorală cu dna Firea și vorbeam ambii – campanie pe care dânsa a câștigat-o – de banii europeni pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Dânsa a câștigat în 2016 și până în 2020 n-a luat niciuna nici astea.

Noi am găsit un contract blocat cu 100 de tramvaie și l-am deblocat după multe ședințe, am reușit să-l deblocăm în mai și au început să vină unul pe săptămână. (…) Pe autobuzele electrice a fost o achiziție pe care a dus-o cu echipa ei de două ori și a eșuat tot și noi am reușit să atribuim și până la finalul anului o să vină 100 de autobuze electrice. (…) Apoi tot așa, după două achiziții eșuate, am reușit să alocăm contractul și vor veni până în primăvara anul viitor 100 de troleibuze care vin de la firma poloneză Solaris. (…)

0 – 300 – ăsta e raportul între Gabriela Firea și Nicușor Dan. A avut banii, n-a luat nimic, eu am avut banii, am luat 300”, declarase anul trecut Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Mai precizăm că Nicușor Dan și-a manifestat determinarea de a obține la alegerile de anul acesta un nou mandat de primar general, candidând ca independent