Nicușor Dan, pe șantierul de la Podul Grant: Termenul de luna martie este pentru lucrările de deasupra podului. Consolidarea pilonilor poate să fi mai îndelungată, nu afectează circulația (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a efectuat o vizită pe șantierul de la Podul Grant, luni, și a explicat că termenul de luna martie se referă la lucrările de deasupra podului, în timp ce termenul pentru consolidarea pilonilor de dedesebut poate fi mai îndelugat întrucât nu afectează circulația.

Nicușor Dan, în vizită pe șantierul de la Podul Grant din Capitală

Reprezentanții constructorului au precizat că momentan lucrările se încadrează în grafic, dar că situația depinde și de condițiile meteo.

„Noi vorbim de două termene, atenție. Vorbim de termenul de luna martie pentru lucrările de deasupra podului, cele care afectează traficul, și de un alt termen de execuție pentru consolidarea pilonilor de dedeseubt, care, în fine, el poate să fie mai îndelungat pentru că nu afectează circulația”, a explicat și primarul general.

Întrebat despre traficul auto, Nicușor Dan a spus: „Noi am avut exact acum două săptămâni, a fost prima zi, informația nu a ajuns la toți participanții la trafic, am avut ghinion că a plouat și am avut blocajele de trafic. În acea zi am avut o discuție, o lungă ședință cu Poliția națională, cu Poliția Locală a noastră, cu Poliția Locală Sector 6 și cu Poliția Locală Sector 1, am luat niște decizii atunci privind redirijarea unor fluxuri din intersecții, redefinirea timpilor din semafoare, și deja de a doua zi s-a circulat ceva mai bine. Și oamenii au aflat și au mers pe rute ocolitoare, și polițiștii care erau în intersecții sau semafoarele și-au făcut datoria”.

„Pe anumite străzi am mai luat din mașinile care erau parcate, pentru a se putea circula pe o bandă suplimentară. Nu e perfect cum se circulă acum, dar este mult mai bine decât în momentul în care s-a blocat, luni, acum două săptămâni. Așa cum ați văzut cu toții, această lucrare era necesară”, a mai declarat Nicușor Dan.