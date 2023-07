Nicușor Dan: Proiectele noastre de park & ride nu sunt abandonate, dar sunt conectate cu trenul de metropolitan, pentru care am făcut niște progrese, însă stăm după un studiu de fezabilitate al CFR (VIDEO)

Proiectele de park & ride ale Primăriei Capitalei nu sunt abandonate, dar ele trebuie să fie bine corelate cu transportul publice și sunt conectate cu trenul metropolitan, a declarat primarul general Nicușor Dan, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre proiectele de park & ride și trenul metropolitan

„Pe park & ride, noi avem două experiențe nefericite, parcarea de la Străulești, parcarea de la Cora Pantelimon. Aceste parcări ar trebui să îi convingă pe oameni să lase mașina în parcarea aia și să ia transportul public, metroul, respectiv autobuzul, care să îi aducă în centru, și lucrul acesta nu se întâmplă – și nu se întâmplă pentru că, unu, transportul public în fiecare din aceste două zone nu e suficient de ofertant și, doi, pentru că există locuri de parcare gratuită în București”, a declarat edilul, care a vorbit pe B1 TV și despre .

„Ce vreau să spun cu asta este că acest proiect nu este abandonat, însă el trebuie să fie bine corelat cu transportul public, și proiectele noastre de park & ride sunt conectate cu trenul metropolitan, sau cu metroul de suprafață. Pentru trenul metropolitan, metroul de suprafață, am făcut niște progrese, însă stăm după un studiu de fezabilitate al CFR (…) care are o perioadă de implementare de doi ani, din care a trecut un an, și care, între altele, pune aceste puncte de oprire din care noi să dezvoltăm metroul de suprafață, dar care mai vobește, pentru a mări viteza în mod firesc pe centura din jurul Capitalei, de rectificări de linie, or noi nu putem să punem o stație până când nu știm pe unde va trece exact linia pe care această stație o deservește”, a mai spus oficialul.