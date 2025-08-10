Președintele Nicuşor Dan a publicat, duminică, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova. În clip apar partenera sa și cei doi copii ai lor. Sâmbătă, Dan a fost la un festival alături de președinta Maia Sandu.

Cum s-a relaxat Nicușor Dan cu familia în weekend

„Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis Nicuşor Dan, în online.

Președintele a atașat și un clip cu momente din drumeție:

În imagini apar Mirabela Grădinaru, partenera sa, și cei doi copii ai lor.

„Eu vă păzesc pe voi!”, le spune Nicușor Dan. Și i se răspunde: „Atunci suntem în siguranţă”.

La un moment dat, când ajung lângă un lac, se aude băiețelul său: „Bună ziua, lebădă!”.

Nicușor Dan e weekendul acesta în Republica Moldova, unde , sâmbătă, alături de Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”.

Festivalul e organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” și „celebrează cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii”.

Oamenii ajunși acolo au stat la rând să se fotografieze cu cei doi președinți.

De altfel, amintim că Nicușor Dan a ales Republica Moldova pentru ca președinte al României.