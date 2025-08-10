B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)

Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 18:19
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Nicușor Dan / Facebook

Președintele Nicuşor Dan a publicat, duminică, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova. În clip apar partenera sa și cei doi copii ai lor. Sâmbătă, Dan a fost la un festival alături de președinta Maia Sandu.

Cuprins

  • Cum s-a relaxat Nicușor Dan cu familia în weekend
  • La ce festival a fost Nicușor Dan în weekend

Cum s-a relaxat Nicușor Dan cu familia în weekend

„Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis Nicuşor Dan, în online.

Președintele a atașat și un clip cu momente din drumeție:

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Nicușor Dan (@nicusordanro)

În imagini apar Mirabela Grădinaru, partenera sa, și cei doi copii ai lor.

„Eu vă păzesc pe voi!”, le spune Nicușor Dan. Și i se răspunde: „Atunci suntem în siguranţă”.

La un moment dat, când ajung lângă un lac, se aude băiețelul său: „Bună ziua, lebădă!”.

La ce festival a fost Nicușor Dan în weekend

Nicușor Dan e weekendul acesta în Republica Moldova, unde a participat, sâmbătă, alături de Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”.

Festivalul e organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” și „celebrează cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii”.

Oamenii ajunși acolo au stat la rând să se fotografieze cu cei doi președinți.

De altfel, amintim că Nicușor Dan a ales Republica Moldova pentru prima sa vizită oficială ca președinte al României.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
Eveniment
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Eveniment
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Eveniment
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
Eveniment
Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Eveniment
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Eveniment
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Eveniment
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Eveniment
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Eveniment
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini
Eveniment
Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini
Ultima oră
17:52 - Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
17:34 - O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
17:10 - Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”
16:44 - Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
16:13 - Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
15:55 - Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
15:08 - Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
14:36 - Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
14:05 - Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
13:22 - 5.000 de dolari pentru cel mai urât câine din lume. Petunia, un buldog fără păr, a câștigat marele premiu