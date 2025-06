Nicușor Dan, baie de mulțime la Chișinău / Acesta a fost votat la prezidențiale de peste 80% dintre basarabenii cu cetățenie română (FOTO)

Președintele Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime la Chișinău. Oamenii l-au primit cu brațele deschise și s-au înghesuit să-și facă poze cu el.

Nicușor Dan, vizită de stat în R. Moldova

Dan s-a aflat, marți, în Republica Moldova și a participat la mai multe evenimente. De asemenea, a susținut o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu.

Se întâmplă în contextul în care peste 80% din cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenie română au votat cu el la alegerile prezidențiale.

Miercuri, Nicușor Dan și Maia Sandu se întâlnesc cu omologul lor ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja unui summit regional ce va avea loc la Odessa.

Dan: România va continua să sprijine Republica Moldova

„Evident că avem o relație specială, de suflet. Prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Republica Moldova îl trăiește, începutul procesului de aderare la UE. Evident, împărtășim același set de valori și împreună avem aceleași aspirații.

Am discutat azi mai multe chestiuni concrete. Este nevoie să consolidăm relația bilaterală în toate domeniile în care ea a început. Vorbim de domeniul energetic, proiectele de interconectare. Vorbim de infrastructură, pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piața europeană, cea mai importantă. Am vorbit de vamă, bineînțeles. Am vorbit de necesitatea ca companiile românești să investească mai mult în Republica Moldova și de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat de mai mult timp pentru asta. De proiecte comune de educație care să continue”, Nicușor Dan, în cadrul conferinței de presă comune cu Maia Sandu.