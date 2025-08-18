Nicușor Dan și-a dedicat o parte din weekend unei drumeții pe Valea Sâmbetei, din Munții Făgăraș. Traseul parcurs de președintele României are p lungime de circa șapte kilometri și îi poartă pe credincioși la fosta chilie a Părintelui Arsenie Boca. Cu o zi înainte de această excursie, Nicușor Dan participa alături de familia sa la slujba de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Cuprins:

Cum a fost surprins Nicușor Dan pe munte Cum l-a descris un turist pe Nicușor Dan Ce a vizitat Nicușor Dan în drumeția sa

Cum a fost surprins Nicușor Dan pe munte

Pe întreg parcursul traseului, Nicușor Dan l-a purtat pe Antim, fiul său de trei ani, în spate, într-un suport special. Gestul președintelui a impresionat mulți turiști pe traseu, iar experiența întâlnirii cu fostul edil al Capitalei a fost relatată pe rețelele de socializare.

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens, alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris pe Facebook una dintre persoanele care s-a întâlnit cu Nicușor Dan pe munte, potrivit .

Și un alt turist a povestit momentul întâlnirii, arătându-se surprins de deschiderea și modestia președintelui, care urca pe munte, însoțit de un singur ofițer SPP.

„Cobor azi de pe munte, după 60.000 de pași în 24 de ore (adică obosit bine) și peste cine credeți ca dau? Nicușor Dan, președintele României, cu fiul lui în spate și un singur ofițer SPP care urca la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, în drumeție pe jos. Am dat mâna cu el și am povestit puțin despre munca mea ca asistent social”, și-a început povestirea un turist.

Cum l-a descris un turist pe Nicușor Dan

Turistul care i-a spus președintelui că este asistent social, a fost surprins de interesul pe care l-a manifestat Nicușor Dan pentru activitatea pe care o desfășoară propriu-zis în teren, dar și de îngrijorarea legată de traficul de din țară.

„El m-a întrebat ce lucrez și i-am povestit despre munca cu refugiați și combaterea traficului de persoane. În scurta interacțiune, mi-a spus ca considera ca este nevoie de a face mai multe pentru combatarea traficului de persoane în rândul minorilor din România. I-am povestit cum mergem în școli, cum folosim tabere, activități informale pentru a oferi informații despre siguranță în mediul online.

A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!

Să îi de-a bunul Dumnezeu înțelepciune”, a mai scris turistul pe Fascebook .

Ce a vizitat Nicușor Dan în drumeția sa

Pe lângă oprirea la mănăstire, Nicușor Dan a vizitat și baza . Șeful statului a avut o discuție cu salvatorii montani despre dificultățile cu care se confruntă aceștia.

„Cu această ocazie, șeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică și problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuțiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluții concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfășoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a transmis Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.