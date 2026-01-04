Ninsorile căzute în cursul nopții au afectat circulația rutieră în mai multe zone din țară, determinând autoritățile să transmită avertizări către șoferi. Poliția Română precizează că, deși traficul este îngreunat pe numeroase drumuri, în cele mai multe cazuri nu au fost impuse restricții majore.

În ce județe se circulă în condiții dificile din cauza ninsorii

Potrivit , traficul rutier este îngreunat duminică dimineața în 14 județe, unde se circulă „pe un carosabil parțial acoperit cu un strat subțire de zăpadă”. Sunt vizate județele Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea, unde șoferii sunt sfătuiți să adopte un stil prudent de conducere.

Autoritățile subliniază că, în aceste zone, nu au fost impuse restricții de circulație, iar echipele de intervenție monitorizează permanent starea carosabilului. „În restul județelor plouă, carosabilul este umed, vizibilitatea în trafic fiind bună”, conform autorităților, situația fiind considerată normală pentru această perioadă.

Unde au fost impuse restricții și ce măsuri sunt în desfășurare

Singura restricție semnificativă a fost anunțată pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în zona localității Domașnea. Din cauza ninsorii și a zăpezii depuse pe o porțiune de aproximativ un kilometru, traficul a fost deviat prin localitate. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a transmis că „din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6”.

Autoritățile au precizat că se acționează pentru deszăpezire și că reluarea normală a circulației este estimată după ora 08:00. În paralel, în județul Brăila au fost semnalate porțiuni cu polei, în condițiile unor precipitații sub formă de ploaie și temperaturi negative, intervenindu-se cu material antiderapant, relatează Hotnews.

Pe autostrada A1 București–Pitești, pe tronsonul kilometric 49–148, se semnalează precipitații sub formă de ninsoare, iar carosabilul este umed. Poliția Română recomandă atenție sporită, mai ales în zonele unde temperatura scade sub pragul înghețului. Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești, plouă, vizibilitatea este bună, iar valorile de sunt reduse.

Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum

Poliția Română le recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor meteo și eventualelor restricții. „Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs!”. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să asigure o bună vizibilitate din autovehicul, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească frâna de motor.

Pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, legislația rutieră prevede obligativitatea anvelopelor de , măsură esențială pentru siguranța rutieră în condiții de iarnă.