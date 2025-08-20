Apar noi informații despre tinerii care s-au sinucis, marți dimineață, în fața unui TIR pe Autostrada A1 București-Pitești.

Cine sunt tinerii și de ce s-au sinucis

„Se țineau îmbrățișați, adică să țineau după umăr. Ținea băiatul fata de umăr. Când am a ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit. Cred că a fost convenit, că erau împreună. Adică erau îmbrățișați. Cred că erau până în 20 de ani”, a povestit șoferul TIR-ului, un bărbat de 40 de ani din Prahova.

El nu consumase alcool. Martorii au confirmat declarațiile sale, date și în fața polițiștilor.

De fapt, victimele sunt o fată de 13 ani, dintr-o localitate din județul Giurgiu, și un băiat de 15 ani, dintr-o localitate din Ialomița. Cei doi ar fi luat hotărârea de a se sinucide pentru că părinții nu ar fi fost de acord cu relația lor, spun sursele

Familiile lor vor ajunge miercuri la Serviciul de Medicină Legală pentru a face recunoașterea. Ancheta în cazul va continua cu audierea tuturor.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot suna la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil non-stop. Cei care prezintă impulsuri suicidale sau familiile acestora pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected].