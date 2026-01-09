Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu cu doar două zile înainte de deces. Moartea fostei ministre a Justiției continuă să ridice semne de întrebare. Un prieten vechi al acesteia susține că a primit un mesaj de la ea cu doar două zile înainte de deces, deși oficial se știa că starea sa de sănătate era grav afectată.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul său a stârnit controverse, iar la scurt timp autoritățile au decis deshumarea pentru efectuarea necropsiei.

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Cine este prietenul care face dezvăluiri

Beniamin Cojocaru, stabilit la Nisa, spune că a păstrat legătura cu fosta ministră timp de mai bine de trei decenii. El afirmă că pe 1 decembrie a primit un mesaj scris de la Rodica Stănoiu, fapt care i-a ridicat semne de întrebare.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: ‘Sărbători fericite’. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri.”, a spus Beniamin pentru .

Ce știa acesta despre testamentul Rodicăi Stănoiu

Bărbatul spune că, din discuțiile purtate cu fosta ministră, aceasta intenționa să lase cea mai mare parte a averii unei nepoate. Abia după moartea ei ar fi aflat că situația s-a schimbat.

„Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiași, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a mai declarat Beniamin.

Cum s-au cunoscut cei doi

Beniamin Cojocaru povestește că a cunoscut-o pe Rodica Stănoiu în urmă cu aproximativ 30 de ani, prin intermediul unei mătuși a acesteia, stabilită tot la Nisa.

”Eu locuiesc la din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei? Sigur că nu. Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani”, a dezvăluit bărbatul.

Ce spune despre apartamentul din Nisa

Prietenul fostei ministre a explicat și situația apartamentului din Nisa, despre care s-a speculat intens în ultima perioadă. Acesta susține că Rodica Stănoiu nu a locuit efectiv în locuință.

”Eram la Nisa, ea avea nevoie să scoată bani mulți. Mi-a zis ce să fac că nu am bani și trebuie să-i scot. Am mers cu ea la banca unde sunt eu client de 40 de ani și mi s-a zis să o iau în spațiu cum ar veni. Doamna Stănoiu a zis că vrea să își facă adresa la mătușa ei din Nisa, doamna Zuckof. Ea după a tot venit la Nisa, mereu mergea să scoată bani de aici. Stătea în general între o lună și două. Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere”, a mai precizat acesta.

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Ce verifică procurorii în acest dosar

Polițiștii IPJ Ilfov au descins la locuința fostei ministre, de unde au ridicat probe informatice. Potrivit unor informații pe surse, ancheta vizează conturile bancare ale Rodicăi Stănoiu și modul în care ar fi fost redactat testamentul.

Procurorii verifică posibile nereguli legate de testament, existând suspiciuni că documentul ar fi putut fi falsificat sau modificat în condiții neclare. Au fost audiate mai multe persoane din anturajul fostei ministre, inclusiv o nepoată, fosta bucătăreasă, fostul șofer și un doctorand coordonat de aceasta.