B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală

Ana Maria
09 ian. 2026, 15:31
Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
Sursa Foto: Inquam Photos / George Calin
Cuprins
  1. Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Cine este prietenul care face dezvăluiri
  2. Ce știa acesta despre testamentul Rodicăi Stănoiu
  3. Cum s-au cunoscut cei doi
  4. Ce spune despre apartamentul din Nisa
  5. Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Ce verifică procurorii în acest dosar

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu cu doar două zile înainte de deces. Moartea fostei ministre a Justiției continuă să ridice semne de întrebare. Un prieten vechi al acesteia susține că a primit un mesaj de la ea cu doar două zile înainte de deces, deși oficial se știa că starea sa de sănătate era grav afectată.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul său a stârnit controverse, iar la scurt timp autoritățile au decis deshumarea pentru efectuarea necropsiei.

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Cine este prietenul care face dezvăluiri

Beniamin Cojocaru, stabilit la Nisa, spune că a păstrat legătura cu fosta ministră timp de mai bine de trei decenii. El afirmă că pe 1 decembrie a primit un mesaj scris de la Rodica Stănoiu, fapt care i-a ridicat semne de întrebare.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: ‘Sărbători fericite’. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri.”, a spus Beniamin pentru Cancan.ro.

Ce știa acesta despre testamentul Rodicăi Stănoiu

Bărbatul spune că, din discuțiile purtate cu fosta ministră, aceasta intenționa să lase cea mai mare parte a averii unei nepoate. Abia după moartea ei ar fi aflat că situația s-a schimbat.

Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiași, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a mai declarat Beniamin.

Cum s-au cunoscut cei doi

Beniamin Cojocaru povestește că a cunoscut-o pe Rodica Stănoiu în urmă cu aproximativ 30 de ani, prin intermediul unei mătuși a acesteia, stabilită tot la Nisa.

Eu locuiesc la Nisa din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei? Sigur că nu. Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani”, a dezvăluit bărbatul.

Ce spune despre apartamentul din Nisa

Prietenul fostei ministre a explicat și situația apartamentului din Nisa, despre care s-a speculat intens în ultima perioadă. Acesta susține că Rodica Stănoiu nu a locuit efectiv în locuință.

Eram la Nisa, ea avea nevoie să scoată bani mulți. Mi-a zis ce să fac că nu am bani și trebuie să-i scot. Am mers cu ea la banca unde sunt eu client de 40 de ani și mi s-a zis să o iau în spațiu cum ar veni. Doamna Stănoiu a zis că vrea să își facă adresa la mătușa ei din Nisa, doamna Zuckof. Ea după a tot venit la Nisa, mereu mergea să scoată bani de aici. Stătea în general între o lună și două. Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere”, a mai precizat acesta.

Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu înainte să moară. Ce verifică procurorii în acest dosar

Polițiștii IPJ Ilfov au descins la locuința fostei ministre, de unde au ridicat probe informatice. Potrivit unor informații pe surse, ancheta vizează conturile bancare ale Rodicăi Stănoiu și modul în care ar fi fost redactat testamentul.

Procurorii verifică posibile nereguli legate de testament, existând suspiciuni că documentul ar fi putut fi falsificat sau modificat în condiții neclare. Au fost audiate mai multe persoane din anturajul fostei ministre, inclusiv o nepoată, fosta bucătăreasă, fostul șofer și un doctorand coordonat de aceasta.

Tags:
Citește și...
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Eveniment
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Eveniment
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Eveniment
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Armata elvețiană face lumină în controversa escortei pentru avionul lui Nicușor Dan. „A împăcat și capra și varza”
Eveniment
Armata elvețiană face lumină în controversa escortei pentru avionul lui Nicușor Dan. „A împăcat și capra și varza”
A făcut 100 de flotări pe zi, timp de un an. Ce s-a întâmplat cu corpul lui James Stewart Whyte după 12 luni de consecvență
Eveniment
A făcut 100 de flotări pe zi, timp de un an. Ce s-a întâmplat cu corpul lui James Stewart Whyte după 12 luni de consecvență
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Eveniment
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Eveniment
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
Eveniment
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Ultima oră
16:35 - ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
16:32 - E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
16:29 - Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
16:26 - Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
15:58 - Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
15:55 - Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
15:54 - Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
15:32 - Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
15:19 - Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
14:58 - Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat