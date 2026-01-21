O anchetă de amploare este în desfășurare în estul Austriei, după ce trupul unui nou-născut a fost descoperit într-o geantă abandonată, în apropierea graniței cu . Autoritățile austriece caută o femeie de origine română, suspectată că ar fi părăsit copilul imediat după naștere, în condiții extreme.

Autopsia confirmă: copilul s-a născut viu

Potrivit Parchetului din Eisenstadt, autopsia a scos la iveală detalii cutremurătoare. Nou-născutul, o fetiță, s-a născut viu, iar moartea a survenit în urma unei lovituri violente, scrie Adevărul.

„Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei lovituri violente”, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Parchetului din Eisenstadt.

Cauza exactă a decesului a fost stabilită drept traumatism cranio-cerebral, conform informațiilor apărute în presa austriacă.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere

Anchetatorii dispun de imagini video care nu au fost făcute publice. Potrivit publicației „Krone”, acestea surprind o femeie care ar fi coborât în grabă dintr-un autocar sosit din România. Femeia s-ar fi îndreptat spre o zonă fără vizibilitate, pentru ca după câteva minute să revină.

Împreună cu șoferul autocarului, ar fi așezat geanta sport în care se afla copilul lângă un coș de gunoi. Incidentul ar fi avut loc duminică, în jurul orei 9.00 dimineața.

Ce au descoperit anchetatorii până acum

Conform informațiilor preliminare, femeia suspectată ar fi o îngrijitoare româncă. Poliția austriacă, împreună cu Biroul de Investigații Criminale al landului, continuă căutările pentru identificarea acesteia, a autocarului și a șoferului implicat.

Operațiunea a fost extinsă și pe teritoriul Germaniei, în încercarea de a reconstitui traseul exact al vehiculului și de a stabili identitatea tuturor pasagerilor aflați la bord.

Primele concluzii desprinse din analiza imaginilor video sugerează că nașterea ar fi avut loc chiar la fața locului, în condiții improprii.

Descoperirea care a șocat comunitatea

Tragedia a fost descoperită duminică, în jurul orei 13.00, de către mai mulți călători care au observat o geantă sport neagră abandonată în aer liber. În interior se afla bebelușul, fără semne de viață.

Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul, iar zona a fost imediat izolată de poliție.

Anchetă extinsă la nivel internațional

Parchetul din Eisenstadt desfășoară în prezent o amplă operațiune de identificare a tuturor persoanelor implicate, cazul fiind tratat cu maximă prioritate. Autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia și cine se face vinovat de moartea copilului.

Cazul a provocat un val de emoție și indignare în Austria, dar și în rândul comunității românești din străinătate.