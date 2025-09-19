Un nou trend, cunoscut sub denumirea de „polyworking” a luat naștere pe piața muncii. Milioane de oameni aleg să aibă două joburi în paralel, pentru a avea mai multe beneficii, dar scapă din vedere riscurile la care se expun.

Ce presupune polyworkingul

Polyworking este un nou fenomen care a acaparat piața muncii și deja milioane de angajați fac parte din el. E vorba despre acei oameni care au mai mult de un singur loc de muncă, din dorința de a se dezvolta profesional, dar și pentru venituri mai consistente. Însă, cei mai mulți omit să pună în balanță beneficiile cu costurile pe care le plătesc, astfel că ajung să se confrunte cu stres și anxietate.

Ce riscuri ascunde polyworkingul

Și, deși pare că această tactică are numai beneficii, realitatea este cu totul alta. Responsabilitățile multiple duc la mai multă presiune pentru angajat, iar presiunea poate facilita apariția burnoutului, spun specialiștii. .

„Am două joburi de aproape 3 ani şi pot să spun că mi-a intrat în rutină, dar, câteodată, stările mele nu sunt cele mai bune. Am fost de foarte multe ori la un pas de burnout, pentru că este destul de solicitant – am deadline-uri şi într-o parte şi, în cealaltă… devine foarte obositor şi stresant pentru mine”, a povestit Antonia Pavăl, pentru .

Riscuri există și la capitolul siguranță cibernetică. Specialiștii avertizează că, cu cât datele persoanle sunt introduse în mai multe platforme, de pe mai multe dispozitive, cu atât riscul de a deveni o o țintă a unui atac cresc. Un alt risc ar fi cel al scurgerilor de date.

„Atunci cand ai mai multe joburi… riscurile cresc atunci când vorbim de securitatea cibernetică întrucât îţi introduci datele în mai multe platforme, în mai multe aplicaţii, pe mai multe dispozitive. Este foarte bine să faci distincţia dintre dispozitivul de muncă şi cel personal”, a declarat Laurenţiu Matache, specialist .

Cum poți preveni apariția efectele negative ale polyworkingului

Când vine vorba de psihicul angajaților cu mai multe joburi, specialiștii sugerează că afecțiunile pot fi ținute departe acordând atenție, printre altele, sportului și nutriției. De asemenea, este important să existe un echilibru între și cea profesională.

„Când vorbim despre polyworking, vorbim despre alegerea unui adult de îmbrăţişare şi acceptare a tuturor rezultatelor negative ce apar: de la burnout, la depresie. Sunt trei elemente concrete de îndepărtare a efectelor de polywork în cazul subiecţilor cu vârsta între 25 – 35 de ani: sport, nutriţie şi psihologie”, a explicat psihologul Radu Leca.

Când vine vorba de siguranța cibernetică, experții recomandă separarea dispozitivelor de muncă, de cele personale.

Locurile de muncă care pot contribui la apariția unei boli grave

Un studiu recent realizat în Suedia sugerează că anumite profesii care implică interacțiuni frecvente cu publicul pot duce la o creștere semnificativă a riscului de apariție a diabetului de tip 2. Potrivit , cercetarea, efectuată de Institutul Karolinska din Stockholm, a analizat dosarele medicale și profesionale a aproximativ 3 milioane de persoane, cu vârste între 30 și 60 de ani, fără un istoric medical de diabet la începutul studiului.

Pe parcursul a 15 ani, s-a observat că angajații care lucrează în medii cu cerințe emoționale ridicate, cum ar fi profesorii, recepționerii, însoțitorii de bord sau personalul din domeniul medical, prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta această afecțiune. Cei expuși frecvent la situații tensionate, conflicte sau interacțiuni dificile cu alte persoane aveau cu până la 25% mai multe șanse de a fi diagnosticați cu diabet de tip 2, comparativ cu persoanele din domenii mai puțin stresante.

Mai mult, lipsa sprijinului din partea superiorilor a amplificat acest risc. În cazurile în care angajații nu beneficiau de susținere managerială în gestionarea stresului, probabilitatea de a face diabet a crescut până la 47%.