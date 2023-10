Nouă înșelătorie în parcarea supermarketurilor din Pallady. Cum recurge bărbatul la mila oamenilor

a apărut în parcarea l Jumbo/ Ikea Pallady, unde, un șofer le cere oamenilor bani pentru carburant pentru a ajunge în Constanța, apoi le arată oamenilor că are și un copil în mașină.

Strategia bărbatului

Cu numere de Ilfov, șoferul se plânge că nu are bani pentru a alimenta mașina și că trebuie să ajungă în Constanța. Bucureștenii miloși îl ajută pe bărbat, doar că face asta de două luni, conform

Dar, pentru cei care nu vor să îl ajute, le arată copilul din mașină care se află în brațele unei femei, fiind metoda lui de succes.

Avertismentul unui bucureștean

Un bărbat din București a avertizat oamenii și a postat o fotografie cu mașina individului pe pagina de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”.

„Atenție! Posibilă înșelătorie! În parcarea Metro/Jumbo/Ikea de pe Pallady, cere bani de benzină, deși dă ture cu mașina prin parcare, spunând ca e constănțean și nu mai are combustibil…”, a spus bucureșteanul.

Postarea a fost văzută de o persoană care a povestit ce i s-a întâmplat.

„ Cu circa 2 luni în urmă, aceeași mașina era în benzinăria Mall Pallady, sens spre București. Se văita că nu are bani de benzină să ajungă acasă în Constanța. Inițial nu am vrut să îi dau, dar imediat mi-a arătat că pe scaunul din față stătea o fată cu un copil în brațe în vârstă de 1 an aproximativ.

Eram 99% sigur că mă arde, dar i-am dat 50 de lei cu gândul la copilașul ăla”, a spus un internaut.

Cu toate acestea, individul folosește această metodă în mai multe zone din București.