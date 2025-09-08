B1 Inregistrari!
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara, în urmă căruia o actriță a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat

Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara, în urmă căruia o actriță a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat

08 sept. 2025, 16:21
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara, în urmă căruia o actriță a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat
Foto simbol: Pixabay

Teatrul Maghiar din Timișoara a fost martorul unui incident extrem de grav. Pentru o actriță, repetiția s-a terminat pe patul de spital, asta după ce o piesă de decor a căzut peste ea. 

Când a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 21, pe când actorii Teatrului Maghiar de Stat ‘Csiky Gergely’ din Timișoara repetau pentru spectacolul „Chicago”. O bară de fier cu elemente de decor s-a desprins, lovind-o pe una dintre actrițe. Victima, Edina Foltányi. A fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Surse din interiorul teatrului susțin că angajații ar fi atras atenția asupra problemelor care existau la decor, încă din cursul zilei de vineri.

Ce a anunțat instituția de cultură după incident

Instituția a anunţat că imediat după producerea incidentului, a fost demarată o închetă internă și o cercetare disciplinară, iar repetițiile au fost suspendate, relatează Observator News.

De asemenea, a fost informat și inspectoratul teritorial de muncă Timiș, urmând ca reprezentanții instituției să efectueze verificări la teatru. În plus, toate elementele de decor și echipamentele scenice vor trece printr-o evaluare atentă, spune managerul Teatrului Maghiar.

Accidentul nu este un caz izolat. Pe aceeași scenă, în februarie 2024, o actriță de la Teatrul German de stat a fost, de asemenea, rănită.

