Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: „Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe" (VIDEO)

Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: „Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe” (VIDEO)

George Lupu
07 sept. 2025, 17:27
Nicoleta Pauliuc (PNL), acuzații grave la adresa opoziției: Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare. Astăzi, apărați directorii cu lefuri uriașe (VIDEO)
Sursa foto: Nicoleta Pauliuc / Facebook

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, a acuzat la dezbaterea moțiunii de cenzură pe Proiectul de lege privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, că AUR, SOS și  POT se opun reformelor:

Cuprins

  • Ce a declarat Nicoleta Pauliuc în plen
  • Acuzații grave la adresa AUR

Ce a declarat Nicoleta Pauliuc în plen

“Reforma companiilor de stat, promovată de Guvernul Bolojan este o idee al cărei timp a sosit. Antireformiștii din opoziție pot țipa, pot scrie moțiuni, pot dramatiza de la tribună, dar nu o pot opri.

Moțiune de astăzi nu este despre binele românilor, este moțiunea vorbelor goale, scrisă de oameni care vorbesc de schimbae, dar fug de reformă, ca elevul corigent de exmen, care vorbesc de profesioniști, dar fug de criteriile de performanță ca dracu’ de tămâie, care vorbesc de transparență, dar fug de cifre și rapoarte, care vorbesc de curaj, dar fug de decizie, care vorbesc de performanță, dar fug de evaluare, care vorbesc de moralitate, dar fug de reguli, ca vulpea din coteț”.

Potrivit Nicoletei Pauliuc, moțiunea de cenuzură este dovada că AUR, SOS și POT i-au mințit și îi mint pe români.

“Ați spus că vreți să reduceți statul obez. Liderul dumneavoastră, George Simion, cerea concedierea a 500.000 de bugetari, dar astăzi vă opuneți reducerii membrilor din Consiliile de Administrație, ale celor 1.400 companii de stat.

Hotărâți-vă! Vreți un stat obez sau un stat suplu și funcțional. Ați spus că luptați împotriva salariilor nesimțite. Ați făcut spectacol la televizuni, pe rețelele de socializare pe această temă. Astăzi apărați directorii cu lefuri uriașe, noi am pus plafonul maxim trei salarii medii și bonus doar pentru performanță”.

Acuzații grave la adresa AUR

Aceasta a mai precizat că AUR se opune criteriilor care obligă companiilor să facă profit și investiții.

“Noi am introdus indicaori clari: profit, investiii, grad de îndatorare. Până la urmă vreți resurse pentru școli și spitale sau vacanțe pentru directori? Ați spus că vreți un stat puternic în economie. Ați strigat că România trebuie să dețină companiile strategice, dar când statul cere performanță strigați dictatură!”.

