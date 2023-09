O cetate din România este interzisă turiștilor. Este considerată printre cele mai periculoase monumente UNESCO din Europa

Cetatea Dacică Bănița este interzisă turiștilor, fiind considerată mult prea periculoasă pentru a fi un obiectiv turistic. Ea face parte din patrimoniul mondial UNESCO de mai bine de 20 de ani.

De ce este periculoasă cetatea

pe o stâncă foarte mare și este înconjurată de pădure. Cetatea Dacică Băniță se afla pe Valea Jiului, conform

Nu este amenajat niciun traseu de vizitare a cetății, deci turiștii care se aventurează se pot rătăci foarte ușor, plus că trebuie să urce și o pantă foarte abruptă.

Mai mult, drumul vechi prin cheile de la poalele cetății a fost transformat în terasament aș căii ferate a cărbunelui, Simeria-Petroșani, atfel că mai există riscul de a fi prinși între trenuri.

Pățania turiștilor aventuroși

Totuși, există turiști care încearcă să ajungă la cetate, dar în zadar.

„Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim, nefiind amenajat vreun Nu am crezut că va fi atât de greu. Am mers vreo jumătate de kilometru pe marginea liniei ferate, până la podul din dreptul căruia putem aborda dealul. Apoi am luat-o pe potecă, însă nu am reușit să urmărim marcajele.

Am urcat abrupt ținându-ne de copaci, pietre și rădăcini. Pe deal nu am găsit decât câteva pietre, vreo două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului. La întoarcere ne-am rătăcit de mai multe ori, ajungând pe marginea prăpastiei. A fost o experiență obositoare”, a a spus o tânără venită din Deva.

Cetatea Bănița se afla în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, dar nu este vizată de niciun plan de introducere în circuitul turistic.