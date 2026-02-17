Cu cât se vinde colecția de bancnote din anii ’50-’80
Pentru colecționari și iubitorii de istorie, această colecție de bancnote originale din perioada comunistă (anii ’50–’80) reprezintă o oportunitate deosebită. Fiecare piesă păstrează autenticitatea vremurilor în care a fost emisă și contribuie la valoarea întregului ansamblu.
Colecția conține bancnote de mai multe valori, oferind un ansamblu variat și atractiv. Aceasta include 8 bancnote de 10 lei, 3 bancnote de 5 lei, 3 bancnote de 1 leu, o bancnotă de 3 lei, 12 bancnote de 25 lei și 4 bancnote de 100 lei.
Starea bancnotelor este foarte bună, având în vedere vechimea lor, fiind păstrate cu grijă și protejate corespunzător în timp. Seriile sunt diferite, iar unele dintre bancnote sunt consecutive, un detaliu care crește semnificativ interesul și valoarea pentru colecționari.
Cât de valoroasă poate deveni în timp o astfel de colecție
Astfel de colecții complete, cu bancnote originale din perioada Republicii Socialiste România, apar extrem de rar pe piață. Acest lucru le crește considerabil valoarea și interesul în rândul colecționarilor. În timp, aceste piese au devenit tot mai greu de găsit. Valoarea lor crește constant și sunt considerate o investiție sigură și stabilă.
Pentru colecționarii serioși, prețul cerut este de 4.000 de euro, negociabil, oferind șansa reală de a achiziționa o parte autentică din istoria României la un preț corect.
„Vând colecție unică de bancnote originale din perioada Republicii Socialiste România, o adevărată piesă de istorie pentru colecționari și pasionați (…) Stare foarte bună pentru vârsta lor, păstrate cu grijă. Serii diferite, o parte consecutive – valoare ridicată pentru colecționari! O oportunitate rară – aceste bancnote nu se mai găsesc ușor pe piață și sunt căutate de colecționari din țară și străinătate”, se arată în anunțul românului.
Predarea se face personal în București, pentru a garanta siguranța tranzacției și autenticitatea pieselor.