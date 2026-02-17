Cu cât se vinde colecția de bancnote din anii ’50-’80

Pentru colecționari și iubitorii de istorie, această colecție de bancnote originale din (anii ’50–’80) reprezintă o oportunitate deosebită. Fiecare piesă păstrează autenticitatea vremurilor în care a fost emisă și contribuie la valoarea întregului ansamblu.

Colecția conține bancnote de mai multe valori, oferind un ansamblu variat și atractiv. Aceasta include 8 bancnote de 10 lei, 3 bancnote de 5 lei, 3 bancnote de 1 leu, o bancnotă de 3 lei, 12 bancnote de 25 lei și 4 bancnote de 100 lei.

Starea bancnotelor este foarte bună, având în vedere vechimea lor, fiind păstrate cu grijă și protejate corespunzător în timp. Seriile sunt diferite, iar unele dintre bancnote sunt consecutive, un detaliu care crește semnificativ interesul și valoarea pentru colecționari.