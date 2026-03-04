B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat

O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 14:30
O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum a fost pusă în scenă frauda
  2. Cercetări pentru înșelăciune

O femeie în vârstă de 60 de ani din localitatea Costișa a fost victima unei înșelăciuni prin telefon, după ce un bărbat necunoscut a convins-o că pe numele ei ar fi fost contractat un credit bancar. În urma discuțiilor purtate, aceasta a ajuns să transfere aproape 50.000 de lei în contul indicat de apelant.

Potrivit informațiilor transmise miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, sesizarea a fost făcută chiar de victimă, la sfârșitul lunii februarie, după ce și-a dat seama că a fost înșelată.

Cum a fost pusă în scenă frauda

Conform anchetatorilor, femeia a fost contactată telefonic de un bărbat care i-a spus că pe numele său ar fi fost deschis un cont bancar destinat unui credit de nevoi personale în valoare de 45.000 de lei. Acesta i-a solicitat să confirme dacă ea este titularul creditului, iar în cazul în care nu recunoaște împrumutul, să vireze suma respectivă într-un alt cont pentru a „anula” operațiunea, arată Știrile ProTv.

Deși nu solicitase niciun credit și nu avea cunoștință despre existența unui astfel de cont, femeia s-a lăsat convinsă de explicațiile primite. Sub presiunea apelului și temându-se de eventuale consecințe financiare, ea a efectuat mai multe transferuri bancare, suma totală ajungând la 48.700 de lei.

Cercetări pentru înșelăciune

După ce a realizat că a fost victima unei escrocherii, femeia a depus plângere la poliție. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune și desfășoară cercetări pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanei implicate.

Polițiștii atrag atenția că astfel de metode de fraudă sunt tot mai frecvente și recomandă cetățenilor să nu ofere informații personale sau bancare prin telefon și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unor apeluri suspecte, este indicat să fie contactată direct banca sau să fie sesizate autoritățile competente.

