B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află

Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află

Ana Maria
03 mart. 2026, 10:43
Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Din ce școli provin
  2. Cum se desfășoară orele în absența cadrelor didactice
  3. Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Unde a mai avut loc o situație similară
  4. Ce a declarat profesoara din Vrancea

După cazul elevilor din Vrancea blocați în Dubai, apare o nouă situație similară. Peste 30 de elevi din județul Neamț și 10 profesori se află acum în diverse locuri din Orientul Mijlociu și Asia și nu pot reveni în România din cauza tensiunilor declanșate în Iran.

Inspectorul școlar general al județului, Liviu Ionuț Ciocoiu, a precizat pentru Agerpres:

Din raportarea primită de la școli, avem 31 de elevi și 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toți sunt bine, sănătoși, în siguranță și așteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă.”, a precizat Ciocoiu.

Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Din ce școli provin

Potrivit lui Liviu Ionuț Ciocoiu, elevii și profesorii provin din 16 unități de învățământ din Neamț, dar și de la Casa Corpului Didactic.

Cum se desfășoară orele în absența cadrelor didactice

Profesorii aflați în străinătate au fost înlocuiți temporar de colegii lor din școlile din care aparțin, pentru a nu afecta desfășurarea activității didactice.

Absențele elevilor au fost înregistrate în cataloage și vor fi motivate conform procedurilor legale, astfel încât să nu existe consecințe asupra mediilor și situației școlare.

Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Unde a mai avut loc o situație similară

Amintim că alți 28 de elevi din Vrancea, însoțiți de două profesoare, se află acum în Dubai și nu pot reveni acasă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Una dintre profesoarele care au dus elevii vrânceni în Dubai insistă că excursia a fost în scop educațional. „Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru”, a precizat profesoara Oana Nedelcu.

Ce a declarat profesoara din Vrancea

Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru.

Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a explicat profesoara Oana Nedelcu, într-un interviu pentru publicația locală Vrancea24.
Tags:
Citește și...
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Eveniment
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Eveniment
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Eveniment
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
Eveniment
Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Eveniment
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Eveniment
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Eveniment
Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
Eveniment
Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
Ultima oră
12:36 - Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
12:28 - Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
12:19 - Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
12:02 - Un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: „Aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem”. Ce avertisment a lansat
12:00 - Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
11:43 - Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
11:42 - Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
11:40 - Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
11:22 - Anamaria Prodan: „Bombele sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor. Acești ‘supraviețuitori ai războiului din Dubai’ trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate”
11:16 - Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)