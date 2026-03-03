După cazul elevilor din Vrancea blocați în Dubai, apare o nouă situație similară. Peste 30 de elevi din județul Neamț și 10 profesori se află acum în diverse locuri din Orientul Mijlociu și Asia și nu pot reveni în România din cauza tensiunilor declanșate în Iran.

Inspectorul școlar general al județului, Liviu Ionuț Ciocoiu, a precizat pentru :

„Din raportarea primită de la școli, avem 31 de elevi și 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toți sunt bine, sănătoși, în siguranță și așteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă.”, a precizat Ciocoiu.

Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Din ce școli provin

Potrivit lui Liviu Ionuț Ciocoiu, elevii și profesorii provin din 16 unități de învățământ din Neamț, dar și de la Casa Corpului Didactic.

Cum se desfășoară orele în absența cadrelor didactice

Profesorii aflați în străinătate au fost înlocuiți temporar de colegii lor din școlile din care aparțin, pentru a nu afecta desfășurarea activității didactice.

Absențele elevilor au fost înregistrate în cataloage și vor fi motivate conform procedurilor legale, astfel încât să nu existe consecințe asupra mediilor și situației școlare.

Peste 30 de elevi din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Unde a mai avut loc o situație similară

Amintim că alți 28 de elevi din Vrancea, însoțiți de două profesoare, se află acum în Dubai și nu pot reveni acasă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

care au dus elevii vrânceni în Dubai insistă că excursia a fost în scop educațional. „Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru”, a precizat profesoara Oana Nedelcu.

Ce a declarat profesoara din Vrancea

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru.