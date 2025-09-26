Un plecat în vacanță cu copilul a aflat că mai trebuie să vină un bebe. Femeia nu a știut că este până în momentul în care a născut într-o toaletă.

Ce s-a întâmplat

Helen și Michael Green, ambii în vârstă de 45 de ani, erau în vacanță în Toronto, Canada, pentru o călătorie de 10 zile cu fiica lor de 6 ani, Darcy.

Aceștia s-au dus în camera de hotel și s-au pus să doarmă pe la ora 23.00. Aproximativ trei ore mai târziu, Helen s-a trezit plângându-se de dureri de stomac. Ea a fugit spre toaletă cu o „dorință de a împinge”.

„Habar n-aveam ce se întâmplă, corpul meu a preluat controlul”, a spus ea pentru SWNS, conform . „După două împingeri masive, era un copil, așa că am luat-o din toaletă și am ținut-o în brațe”, a mai spus ea.

Reacția soțului

Femeia s-a dus să-l trezească pe soț din pat și să-l anunțe că este tătic din nou. Bărbatul abia trezit din somn a sunat după ajutoare. Un echipaj de pompieri a sosit în 10 minute pentru a-i duce la Spitalul Mount Sinai.

„Eram atât de amețit, încât cu greu ne puteam da seama ce se întâmplă”, a spus Michael. „Nu știam dacă bebelușul era bine sau dacă era la termen. Nici măcar nu am verificat dacă era un băiat sau o fată – ne-a spus un paramedic”, a spus acesta.

Un șoc pentru toată lumea

Conform medicilor, Helen a avut o sarcină criptică. Situația i-a șocat pe toți.

„Habar n-aveam că sunt însărcinată; totul părea complet normal”, a spus Helen. „Am muncit, am făcut exerciții fizice, am purtat aceleași haine și am mâncat aceeași mâncare ca de obicei”, a adăugat. „Chiar și medicii de la spital au fost cu adevărat surprinși”, a mai spus ea.

Helen nu a avut simptome în timpul sarcinii și a suferit o serie de avorturi spontane după ce a născut-o pe Darcy, așa că a presupus că este în perimenopauză.

O surpriză plăcută

Familia mărturisește că totul a fost o surpriză plăcută. Și-au prelungit vacanța pentru a rezolva tot ce ține de documentele micuței, numite Olivia, și s-au bucurat de prezența a încă unui membru de familie.

„În cele din urmă, am avut o vacanță prelungită și am avut un timp cu adevărat special împreună”, a spus Helen. „A fost foarte greu să nu știm cât timp vom sta acolo și foarte stresant în zilele săptămânii urmărind certificatul de naștere și pașaportul, dar grozav în weekend, când toate birourile erau închise și nu puteam face nimic în privința asta”, a spus Helen.

„În câteva zile, a început să mi se pară familiar că am un copil și o bucurie atât de mare”, a mai spus aceasta.