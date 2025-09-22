Diana Dumitrescu, cunoscută mai ales pentru aparițiile sale în seriale și telenovele românești, a făcut declarații emoționante despre perioada în care a încercat să rămână însărcinată.

a povestit experiența prin care a trecut și cât de greu a fost întregul proces. Încă din anul 2015, vedeta și-a dorit să facă un copil, însă acest lucru a venit după patru ani de încercări, injecții, consultații medicale și vizite la doctori.

Cum a trăit Diana Dumitrescu lupta de a deveni mamă

Recent, a fost invitată în cadrul unui podcast, unde a făcut mărturisiri impresionante. Aceasta a povestit cât de mult și-a dorit să aibă copii, dar și prin câte schimbări a trecut corpul ei.

Actrița a precizat că și-ar fi dorit să aibă mulți copii, însă așa a fost să fie. Astăzi, vedeta este mama unui băiețel, pe nume Carol, de aproximativ șase ani.

„Eu îmi doream foarte mult și întotdeauna am dorit foarte mult copii și nu am vrut să mă opresc la unul, dar așa s-au aranjat lucrurile. Am avut inițial trompele înfundate. Când se face această intervenție să-ți desfunzi trompele laparoscopic, trompele, în mod normal, au niște cili care duc ovulul fecundat în uter. La mine funcționa o singură trompă după această intervenție și la trompa respectivă aveam șanse 50% să funcționeze. Și n-a funcționat. Ideea este că după aceea am descoperit și că am AMH-ul foarte mic. Și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Chiar am făcut și un tratament de stimulare ovariană și cu injecții tot așa. Exact ca și pregătirea pentru fertilizarea in vitro. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni. Nu știu să vă zic acum, să intru în detalii. Și la ora „X” trebuia să se întâmple și s-a întâmplat, dar nu am rămas. Deci nici atunci. De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare pentru că toate aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința și așa mai departe au un efect nasol rău de tot asupra organismului, în sensul că te îngrași foarte tare, te balonezi, pur și simplu corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni în general. Nu e ca atunci când te îngrași că mănânci, știi? Te umfli așa cumva, picioarele, mâinile, degetele, fața, știi? Ca o retenție de apă foarte puternică și e foarte… cum să zic? Dă un disconfort total. Plus că reacțiile pe care le ai la nivel emoțional și că ești mai emotivă, ești mai nervoasă, ești supărată și știi cum e? Înainte de fiecare menstruație te duci și faci testul. Cumva niște simptome pe care ți le induci din dorința de a rămâne însărcinată. Și la fiecare băț care iese negativ, n-ai cum să nu plângi. Bărbatul de lângă tine poate să înțeleagă, poate să nu înțeleagă. Înțelege, poate să înțeleagă până la un anumit punct, dar după aceea zice, bă, da, pe bune, nu te mai stresa, gata, lasă, că o să vină”, a povestit Diana Dumitrescu la podcastul

De ce nu mai apare Diana în seriale

Publicul tânjește după aparițiile Dianei Dumitrescu în diverse roluri, iar actrița a precizat de ce nu mai apare în filme. Potrivit acesteia, a fost la mai multe casting-uri, însă nu a luat rolurile.

Deși s-a dus destul de bine pregătită, regizorii și scenariștii au hotărât că altcineva este mult mai pregătit decât ea pentru rolul respectiv.

„Da, ultimul proiect a fost cel cu TVR-ul, unde am lucrat cu echipa lui Tony Grecu și acolo am mai făcut niște roluri. Am mai fost la casting-uri, să știți, dar nu le-am luat. Sincer, zic. M-am dus chiar foarte pregătită. Cel puțin, pentru ultimul casting, mi-am pus și perucă blondă. Trebuia să fac un personaj. O imitam puțin pe Elena Udrea, că așa mi s-a spus că despre ceva de genul acesta ar fi rolul. Că m-am dus, am imitat-o, adică am studiat-o pe Elena Udrea. M-am uitat pe YouTube la Elena Udrea. Și m-am dus pregătită, dar au mers cu altcineva. A jucat Jojo rolul. Știi cum e, fiecare regizor are viziunea lui asupra rolurilor, asupra a ceea ce creează și ce vrea să facă împreună cu scenaristul și așa mai departe. Pur și simplu nu s-au mai legat lucrurile. Că așa s-au aranjat, că poate mi-am ieșit eu din mână și mi-a murit talentul. Adică am mai fost la câteva casting-uri, ăsta e ultimul de care vorbesc, dar am mai fost. Și nu, pur și simplu nu s-a legat”, a adăugat actrița.