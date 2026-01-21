B1 Inregistrari!
O femeie și-a schimbat viața la 70 de ani. Iată cum și-a vândut casa și a plecat în căutarea pasiunii

O femeie și-a schimbat viața la 70 de ani. Iată cum și-a vândut casa și a plecat în căutarea pasiunii

21 ian. 2026, 11:26
O femeie și-a schimbat viața la 70 de ani. Iată cum și-a vândut casa și a plecat în căutarea pasiunii
Cuprins
  1. Un nou început după o viață stabilă
  2. Pasiunea care a transformat totul
  3. Libertatea de a trăi

La 70 de ani, o femeie din Statele Unite a luat o decizie radicală care i-a schimbat complet viața. Și-a vândut casa, a donat majoritatea lucrurilor și s-a urcat pe un vas de croazieră pentru a-și urma pasiunea pentru fotografie, descoperind bucuria de a călători și libertatea de a crea fără limite.

Un nou început după o viață stabilă

Timp de două decenii, locuința sa fusese un simbol al stabilității, unde și-a crescut fiul ca mamă singură și și-a construit cariera de fotograf. După ce fiul său a absolvit și s-a mutat, femeia a simțit că acel cămin nu mai corespunde viitorului pe care și-l dorea, conform Click.

„Casa devenise o povară financiară. Datoriile îmi aminteau zilnic că nu-mi pot permite viața liberă pe care mi-o imaginam”, a povestit ea.

Decizia a fost clară: a vândut casa, a donat lucrurile inutile și a păstrat doar fotografiile, păstrând amintirile esențiale. Cu banii obținuți, și-a rezolvat probleme medicale amânate și a plecat în Brazilia, unde a urmat un tratament stomatologic care i-a redat zâmbetul și încrederea.

Pasiunea care a transformat totul

„Am avut încredere într-un dentist estetician din sudul Braziliei, iar costul a fost mult mai realist decât în Statele Unite. După operație și perioada inițială de vindecare, am călătorit la Rio”, a povestit femeia.

Acolo, viața i-a oferit o nouă oportunitate profesională: un contract ca fotograf pe un vas de croazieră de lux. Ajunsă în Sydney după un zbor de 31 de ore, s-a îmbarcat a doua zi și a început o rutină solicitantă, dar plină de satisfacții.

„Fotografiam într-un studio la etajul 15, dar dormeam mult mai jos, într-o cabină fără ferestre. Urcam zilnic nenumărate scări. Programele, camerele și echipamentele vechi îmi făceau zilele lungi și obositoare. Dar pe punte, oceanul făcea ca totul să merite. Un apus neobstrucționat pe mare deschisă îți poate schimba complet starea. De fiecare dată când ajungeam într-un port nou, lumea se deschidea din nou. Mojo-ul meu creativ a început să se lege pentru prima dată după mult timp și am realizat că puteam absorbi atât de mult doar pentru că renunțasem la atât de multe”, a mai spus aceasta.

Libertatea de a trăi

În doar șase luni, femeia a ajuns pe trei continente și a descoperit că a renunțat la lucruri materiale pentru a câștiga libertatea de a crea și de a trăi așa cum își dorea.

„Am renunțat la tot ce mă ținea pe loc. În schimb, am câștigat libertatea de a crea, de a călători și de a zâmbi din nou”, a declarat ea.

