Interdicția adoptată recent de Australia privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale a depășit rapid granițele unei decizii naționale. Măsura a devenit un reper global, alimentând dezbateri politice, presiuni publice și inițiative legislative în mai multe state occidentale.

Ce presupune concret legea adoptată de Australia

Legea , intrată în vigoare la 10 decembrie prin Online Safety Amendment Act, introduce obligații ferme pentru marile platforme digitale. Companii precum Reddit, X, Instagram, YouTube și TikTok sunt forțate să aplice sisteme stricte de verificare a vârstei utilizatorilor.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni, un prag considerat suficient de mare pentru a produce schimbări reale. Autoritățile de la Canberra susțin că scopul principal este protejarea minorilor de efectele nocive asociate utilizării excesive a rețelelor sociale.

De ce a devenit subiectul o temă globală de dezbatere

Reacțiile au fost puternic polarizate, atât în rândul adolescenților, cât și al companiilor de tehnologie sau experților în educație și sănătate mintală. Totuși, presiunea asupra guvernelor continuă să crească, pe fondul îngrijorărilor tot mai vizibile ale părinților.

„Aceasta este o problemă globală, iar guvernele de pretutindeni sunt presate să răspundă”, a declarat Daisy Greenwell, cofondatoare a organizației britanice Smartphone Free Childhood. Potrivit acesteia, „nimeni nu mai crede că status quo-ul funcționează pentru copii, părinți sau societate”.

Care sunt țările europene pregătite să urmeze exemplul

Regatul Unit este considerat principalul candidat european pentru adoptarea unei măsuri similare celei australiene, potrivit . Franța, Danemarca, Spania, Germania, Italia și Grecia analizează, la rândul lor, variante de restricționare a accesului minorilor sub 16 ani.

În Marea Britanie, Camera Lorzilor urmează să voteze un amendament la Children’s Wellbeing and Schools Bill, care ar putea introduce interdicția. De asemenea, o campanie recentă a Smartphone Free Childhood a rezultat în peste 100.000 de e-mailuri adresate parlamentarilor britanici, cerând ”limite rezonabile şi adecvate vârstei pentru protejarea bunăstării copiilor”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a exprimat deschis sprijinul pentru această direcție legislativă. El a declarat că ”trebuie să protejăm mai bine copiii de social media” și că analizează atent modelul australian, relatează News.ro.

”Toate opțiunile sunt pe masă, inclusiv interzicerea accesului sub 16 ani”, a adăugat Starmer, subliniind îngrijorarea legată și de timpul petrecut de copiii foarte mici în fața ecranelor.

Care este poziția Statelor Unite

În Statele Unite, o interdicție federală este considerată improbabilă, din cauza complexității politice și juridice. Cu toate acestea, interesul crește la nivel statal, unde inițiativele sunt mai ușor de implementat.

Ravi Iyer, director la Neely Center din cadrul University of Southern California, afirmă că ”politica federală este greu de anticipat”, dar recunoaște existența unui sprijin bipartizan rar. El estimează că state precum California și Texas ar putea adopta măsuri similare începând cu 2026.

De asemenea, giganții tehnologici contestă ferm aceste demersuri, invocând riscuri legate de libertatea de exprimare și de implementarea tehnică. Reddit a atacat în instanță legea australiană, iar Meta a solicitat oficial revizuirea interdicției.

Rețeaua X a transmis utilizatorilor că aplicarea restricțiilor ”nu este o alegere, ci o obligație legală”, distanțându-se de decizia politică. Companiile avertizează că verificarea ridică probleme serioase de confidențialitate și securitate a datelor.

Cum ar putea schimba aceste măsuri comportamentul adolescenților

În Franța, autoritățile analizează două proiecte de lege, dintre care unul este susținut direct de președintele Emmanuel Macron. Autoritățile sanitare franceze susțin că efectele negative ale social media sunt ”numeroase și bine documentate”.

Ravi Iyer consideră că, dacă interdicțiile devin o normă globală, presiunea socială asupra adolescenților ar scădea considerabil. ”Scopul principal al legii este schimbarea normelor, astfel încât tinerii să nu mai simtă că trebuie să folosească social media doar pentru că toți ceilalți o fac”.